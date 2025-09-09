Την ώρα που «τρέχει» μελέτη για την αξιολόγηση του θεσμού της κινητικότητας και των αποσπάσεων στην κρατική μηχανή, ο ΔΗΣΥ μέσω πρότασης νόμου επιδιώκει αυτές να ισχύουν στο διηνεκές. Δηλαδή, χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Κατά τη χθεσινή συζήτηση της σχετικής πρότασης νόμου στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών ανάφερε πως οίκος διεξάγει μελέτη σε σχέση με το θεσμό της κινητικότητας, επισημαίνοντας πως στο μικροσκόπιο του θα τεθεί και το νομικό πλαίσιο.

Σήμερα, ο νόμος προβλέπει πως οι αποσπάσεις μεταξύ οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (ημικρατικοί) και Δημόσιας Υπηρεσίας μπορούν να διαρκούν μέχρι 3 συν 3 χρόνια, ενώ από ένα τμήμα του Δημοσίου σε άλλο οι αποσπάσεις είναι χωρίς χρονικό περιορισμό.

Ο ΔΗΣΥ, με την πρόταση νόμου, επιδιώκει να εφαρμόζεται η ίδια φόρμουλα και για αποσπάσεις από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στο Δημόσιο και αντίστροφά. Δηλαδή, χωρίς να υπάρχει ο περιορισμός των έξι ετών που ισχύει σήμερα. Μάλιστα, η ΠΑΣΥΔΥ, έχει εκφράσει τη διαφωνία της και ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ) καθώς θεωρεί πως οι αποσπάσεις δημιουργούν κενά σε διάφορες υπηρεσίες. Υπενθυμίζεται πως στην πρόταση νόμου του Συναγερμού αποτυπώνεται το κυβερνητικό νομοσχέδιο που απορρίφθηκε οριακά πριν από δύο χρόνια.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα, με την ΠΑΣΥΔΥ και την ΠΕΟ να διαφωνούν τόσο με την πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ όσο να σταματήσουν οι επ αόριστο αποσπάσεις και στο Δημόσιο. ΣΕΚ και ΙΣΟΤΗΤΑ τάχθηκαν υπέρ της πρότασης νόμου του ΔΗΣΥ . Ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ, διαφώνησαν με την προσπάθεια του ΔΗΣΥ. Όπως είπε, η λογική της κινητικότητας για κάλυψη των αναγκών για περίοδο έξι χρόνων θα πρέπει να καλύπτονται από μόνιμες λύσεις. Σύμφωνα με την ΠΑΣΥΔΥ, με τις αποσπάσεις δημιουργούνται κενά σε πολλά κυβερνητικά τμήματα.

Είπε, επίσης, πως θα δημιουργηθεί πρόβλημα με τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς αυτοί που θα παίρνουν απόσπαση δεν μπορούν να δικαιολογούν την πείρα για σκοπούς προαγωγής. Επίσης ανάφερε πως ενώπιον της ΜΕΠ τέθηκε πρόταση για να αφαιρεθεί το δικαίωμα των αποσπάσεων χωρίς περιορισμούς στο Δημόσιο. Και η ΠΕΟ διαφωνεί με την πρόταση του ΔΗΣΥ.

Όπως ανέφερε ο Νίκος Γρηγορίου της ΠΕΟ, σήμερα οι αποσπάσεις γίνονται για την εξυπηρέτηση και με ρουσφέτι, επισημαίνοντας πως είναι ξεκάθαρο πως αυτές εξυπηρετούν αυτούς που έχουν κατά την έκφραση τους πλάτες. «Δεν χρειάζεται αυτό η Δημόσια Υπηρεσία για να πάει μπροστά. Πρέπει να δουμε τις ανάγκες της ΔΥ και να στελεχώνεται σωστά» πρόσθεσε. Είπε, επίσης πως ο νόμος της κινητικότητας πάσχει, τονίζοντας πως δεν μπορεί να αποφασίζει ο καθένας κατά το δοκούν.

Ο Ανδρέας Ηλία της ΣΕΚ συμφώνησε με την πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ, τονίζοντας το κράτος θα πρέπει να αξιοποιεί όλους τους εργαζόμενους ενιαία. Όπως, είπε, υπάρχουν νομικές ερμηνείες σύμφωνα με τις οποίες όποιος εργαζόμενους αποσπαστεί για περίοδο έξι χρόνων μέχρι την αφυπηρετήση τους δεν θα μπορούσε να μετακινηθεί σε άλλο τμήμα. Με την πρόταση του ΔΗΣΥ συμφώνησε και η ΙΣΟΤΗΤΑ. Εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών συμφώνησε με την πρόταση νόμου καθώς περιλαμβάνει το περιεχόμενο του νομοσχεδίου που απορρίφθηκε. Παρά τις διαφωνίες της ΠΑΣΥΔΥ, η πρόταση του ΔΗΣΥ θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.