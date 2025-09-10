Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη αδρανών γυναικών, με ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης. Στόχος του σχεδίου είναι να ενθαρρυνθούν οι εργοδότες να προσλάβουν γυναίκες, που -για τον οποιοδήποτε λόγο– δεν θέλουν να δουλέψουν ή δεν μπορούν να δουλέψουν με τις «συνηθισμένες» συνθήκες εργασίας.

Το κράτος ουσιαστικά θα δίνει 48 ευρώ την ημέρα για 10 μήνες στον εργοδότη, με προϋπόθεση πως το άτομο θα συνεχίσει να εργοδοτείται για ακόμη δύο μήνες χωρίς την επιχορήγηση και ότι η πρόσληψη θα γίνει με ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης και θα αφορά γυναίκα που δεν έψαχνε εργασία τις τελευταίες 28 ημέρες. Στόχος είναι να εργοδοτηθούν τουλάχιστον 470 γυναίκες.

Ειδικότερα, βάσει των όρων:

– Η μονάδα κόστους για το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών καθορίστηκε στα €48/εργάσιμη ημέρα και αντιστοιχεί στο ύψος της χορηγίας που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος για κάθε εργάσιμη μέρα που θα συμπληρώνει ο επωφελούμενος, ανεξαρτήτως του πραγματικού μισθολογικού κόστους που επιβαρύνεται ο εργοδότης/δικαιούχος. «Η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους δέκα μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολούμενου για δύο πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση. Με βάση τη μονάδα κόστους η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση για την περίοδο της Σύμβασης Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε €8.600,00.

Τι εννοούμε «αδρανείς γυναίκες»

Σύμφωνα με το σχέδιο, «αδρανείς γυναίκες» θεωρούνται γυναίκες που δεν είναι απασχολούμενες / αυτοαπασχολούμενες / εγγεγραμμένες στη ΔΥΑ και δεν έψαχναν εργασία τις τελευταίες 28 ημέρες. Στο πλαίσιο αυτού του Σχεδίου οι 28 ημέρες θα καθορίζονται με βάση την ενεργή εγγραφή της ως Άνεργη στη ΔΥΑ.

Ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, βασική προϋπόθεση για τους δικαιούχους του σχεδίου είναι να δοθούν ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης από τους εργοδότες. Σύμφωνα με τους ορισμούς στο σχέδιο του Υπουργείου, ευέλικτες συνθήκες απασχόλησης αφορούν:

◗ Τηλεργασία: Εκπλήρωση των εργασιακών καθηκόντων από τον εργαζόμενο, αποκλειστικά από το σπίτι του, ή από τον φυσικό χώρο που επιλέγει, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

◗ Εναλλασσόμενη/μεικτή Τηλεργασία: Συνδυασμός τηλεργασίας, όπως ορίζεται πιο πάνω, με τακτική εργασία μέσα στο χώρο της επιχείρησης.

Ευέλικτα/Ελαστικά ωράρια εργασίας: Ο εργαζόμενος αποφασίζει ο ίδιος την ώρα προσέλευσης και αποχώρησής του κάθε ημέρα μέσα σε ορισμένα πλαίσια που καθορίζει ο εργοδότης καλύπτοντας όμως ένα βασικό πυρήνα ωρών εργασίας.

◗ Ατομικοί λογαριασμοί χρόνου εργασίας: Ο χρόνος εργασίας του κάθε εργαζόμενου τηρείται συνολικά σε κάποια χρονική βάση (για σκοπούς ένταξης στο Σχέδιο θα τηρείται η μηνιαία βάση) και υπάρχει η δυνατότητα κατανομής – «κατανάλωσης» του, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης ή/και τις επιθυμίες του εργαζόμενου, έτσι ώστε περίοδοι εντατικής απασχόλησης να εναλλάσσονται με περιόδους αδείας ή/και μειωμένου ωραρίου, για τις οποίες δεν προβλέπεται αυξομείωση των αποδοχών.

◗ Συμπιεσμένη εργάσιμη εβδομάδα: Ο εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί τις συνολικές εβδομαδιαίες του ώρες σε διάστημα λιγότερων ημερών (π.χ. 4 ημέρες αντί 5 αλλά οι ώρες εργασίας παραμένουν σταθερές).

◗ Μερική απασχόληση: Απασχόληση με μειωμένο ωράριο σε σχέση με το ωράριο που ισχύει για τους πλήρως απασχολουμένους, οι οποίοι εργάζονται επίσης ως μισθωτοί στο ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο ή επάγγελμα.

◗ Διαμοιρασμός θέσης εργασίας (Job Sharing): Δύο άτομα μοιράζονται (ύστερα από αίτημά τους) τα καθήκοντα, τα δικαιώματα, τις ώρες εργασίας και την αμοιβή που απορρέουν από μια θέση εργασίας.

Εννοείται, όπως υπογραμμίζει το Υπουργείο Εργασίας, πως το είδος ευέλικτης ρύθμισης απασχόλησης που θα επιλεγεί θα πρέπει να καθορίζεται ξεκάθαρα στο συμβόλαιο εργοδότησης και σε περίπτωση είτε διοικητικού ελέγχου είτε επιτόπιας επαλήθευσης να μπορεί να τεκμηριωθεί.