Οι μικρότερες τράπεζες στην Κύπρο προσφέρουν πιο ελκυστικά επιτόκια σε σχέση με τις μεγαλύτερες, τόσο για τους καταθέτες όσο και για τους δανειολήπτες, δημιουργώντας ανταγωνιστικό πεδίο στους μεγαλύτερους της αγοράς.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Κεντρική Τράπεζα για τα επιτόκια δανείων και καταθέσεων που προσφέρει το κάθε πιστωτικό ίδρυμα, με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2025, δείχνει ότι η αύξηση του ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα γίνεται ολοένα και πιο αισθητή, καθώς οι μικρότερες τράπεζες επιδιώκουν να κερδίσουν μερίδιο αγοράς, παρά το γεγονός ότι το μερίδιο τους παραμένει μικρό προς το παρόν.

Να διευκρινίσουμε ότι τον Ιούλιο δεν είχε ολοκληρωθεί η νομική συγχώνευση της Ελληνικής με τη Εurobank Cyprus και για τον λόγο αυτό στα στοιχεία που παρουσιάζει η Κεντρική Τράπεζα εμφανίζονται ως δυο ξεχωριστές τράπεζες.

Αν δούμε τα στοιχεία αναλυτικά, οι μικρότερες τράπεζες ξεχωρίζουν στον ανταγωνισμό, προσφέροντας υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων προθεσμίας ενός έτους για νοικοκυριά (νέες εργασίες), φτάνοντας μέχρι και το 1,35%, σε σύγκριση με τις συστημικές, που κυμαίνονται από 0,60% ως 0,95%.

Η Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου,) η Eurobank Cyprus και η Ancoria Bank προσφέρουν τα μεγαλύτερα επιτόκια στην αγορά για νέες καταθέσεις που είναι στο 1,35%, 1,26% και 1,25% αντίστοιχα.

Να διευκρινίσουμε ότι τον Ιούλιο το μέσο επιτόκιο που πρόσφερε η Eurobank ήταν μειωμένο, αφού τον Ιούνιο ήταν στο 1,50%. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Κύπρου προχώρησε σε μικρή άνοδο, όπως και η Ancoria Bank, σε σχέση με τον Ιούνιο.

Το μέσο επιτόκιο καταθέσεων (νέες εργασίες) της Alpha Bank Cyprus είναι στο 1,09% ενώ των δύο συστημικών, Τράπεζας Κύπρου και Ελληνικής, στο 0,87% και 0,95% αντίστοιχα. Στα επιτόκια καταθέσεων προθεσμίας ενός έτους από επιχειρήσεις (νέες εργασίες), ο ανταγωνισμός μεταξύ «μεγάλων» και «μικρών» είναι έντονος.

Στην Alpha Bank Cyprus το μέσο επιτόκιο που προσφέρεται είναι 1,53%, στην Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως 1,50%, στην Ελληνική Τράπεζα 1,38%, στην Ancoria Bank 1,20%, στην Eurobank Cyprus 1,08% και στην Τράπεζα Κύπρου 0,81%.

Εκτός από τις καταθέσεις, ο ανταγωνισμός εντείνεται και στα δάνεια, κυρίως στα στεγαστικά. Οι μικρότερες τράπεζες ενισχύουν την παρουσία τους στην αγορά, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που παρουσιάζει η Κεντρική Τράπεζα. Το πιο ανταγωνιστικό κυμαινόμενο επιτόκιο (νέες εργασίες- νέες συμβάσεις) για αγορά κατοικίας, με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο, προσφέρει η Ελληνική 3,20% και σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί η Ancoria Bank με 3,22%.

Το μέσο στεγαστικό επιτόκιο στην Alpha Bank Cyprus είναι 3,29%, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης είναι στο 3,81%, της Εurobank Cyprus στο 3,83% και της Τράπεζας Κύπρου στο 4,96%.

Μεγάλος είναι ο ανταγωνισμός στο κόστος χρήματος για επιχειρηματικά δάνεια ως €1 εκατ. (νέες συμβάσεις- νέες εργασίες), με το χαμηλότερο μέσο επιτόκιο αγοράς 3,44% να προσφέρει τον Ιούλιο η Alpha Bank Cyprus. Ακολουθούν η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως με 3,83%, η Ελληνική Τράπεζα με 3,88%, η Eurobank Cyprus με 4,06%, η Αncoria Bank με 4,47% και η Τράπεζα Κύπρου με 4,96%.

Στην αγορά δεν προσφέρουν όλες οι τράπεζες επιχειρηματικά δάνεια άνω του €1 εκατ. όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας. Το χαμηλότερο μέσο επιτόκιο αγοράς τον Ιούλιο προσφέρεται από την Alpha Bank Cyprus στο 3,42%, ακολουθούν η Eurobank Cyprus με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) με μέσο επιτόκιο 3,75%, η Τράπεζα Κύπρου με 4,39% και η Ελληνική Τράπεζα με 4,46%.

Η Κεντρική Τράπεζα στην ανακοίνωση της αναφέρει ότι η μηνιαία δημοσίευση αναλυτικών στοιχείων επιτοκίων συμβάλλει στην ευκολότερη ενημέρωση του κοινού, παρέχοντας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις άμεση πρόσβαση σε πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Να σημειώσουμε ότι η ανακοίνωση των στοιχείων συμπληρώνει ένα χρόνο και αναμένεται η πληροφόρηση να εμπλουτιστεί με νέα πληροφόρηση.