Ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) με ανακοίνωσή του καταλογίζει στην κυβέρνηση ευθύνες για τη σημερινή παναπεργία που προκλήθηκε λόγω του αδιεξόδου στο ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

Σύμφωνα με το κόμμα, η αδυναμία έγκαιρου και αποτελεσματικού κοινωνικού διαλόγου οδήγησε στην κινητοποίηση, με αποτέλεσμα να «ταλαιπωρηθούν χιλιάδες συμπολίτες». Ο ΔΗΣΥ υπογραμμίζει ότι «το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται», φέρνοντας ως παράδειγμα την πρόσφατη κρίση στον τομέα του σκυροδέματος.

Η ανακοίνωση καταγγέλλει την «επικοινωνιακή τακτική» της κυβέρνησης να παρουσιάζει «προτάσεις-πυροτεχνήματα την τελευταία στιγμή, χωρίς διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους», κάτι που, όπως αναφέρεται, «ρίχνει λάδι στη φωτιά και οδηγεί σε αδιέξοδα».

Ο ΔΗΣΥ καλεί την κυβέρνηση να επιδείξει «σοβαρότητα και υπευθυνότητα», να αναλάβει τις ευθύνες της και να προλαμβάνει τις κρίσεις μέσω «καλής προετοιμασίας και σωστού κοινωνικού διαλόγου».