Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την υιοθέτηση του Προγράμματος Βοήθειας της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα για το 2025, διαθέτοντας € 33,7 εκατ. για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και την υποστήριξη της διαδικασίας επανένωσης της Κύπρου.

Στους κύριους στόχους του Προγράμματος Βοήθειας για το 2025, αναφέρεται η ενίσχυση του εμπορίου και της οικονομικής συνεργασίας, η βελτίωση δεξιοτήτων και εκπαίδευσης, η προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, καθώς και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στους στόχους του προγράμματος είναι, όπως σημειώνεται, η διευκόλυνση του εμπορίου διαμέσου της Πράσινης Γραμμής, βοηθώντας τα τουρκοκυπριακά προϊόντα να ευθυγραμμιστούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ιδιαίτερα στους τομείς των γαλακτοκομικών και της γεωργίας.

Θα παρέχει επίσης στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και επιχειρηματίες, βοηθώντας τους να αναπτυχθούν και να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις τους.

Η βελτίωση των δεξιοτήτων εργαζομένων, εκπαιδευτικών και παιδιών με ειδικές ανάγκες, είναι επίσης στις προτεραιότητες του προγράμματος, καθώς και η συνέχιση της χρηματοδότησης υποτροφιών για τουρκοκύπριους φοιτητές σε κράτη-μέλη της ΕΕ.

Το Πρόγραμμα Βοήθειας θα υποστηρίξει έργα που αφορούν ενεργειακή αποδοτικότητα, ΑΠΕ και προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της δικοινοτικής συνεργασίας για την αποκατάσταση του κύριου κοίτη του ποταμού στη Λευκωσία, προς αναβάθμιση της περιβαλλοντικής ποιότητας της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Ακόμη, το Πρόγραμμα Βοήθειας θα συνεχίσει να στηρίζει τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους, η οποία εργάζεται για την επίλυση περιπτώσεων αγνοουμένων από προηγούμενες συγκρούσεις, όπως επισημαίνεται. Θα χρηματοδοτήσει επίσης έργα για την αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, προωθώντας τη συμφιλίωση και τον σεβασμό στην πολιτιστική και θρησκευτική ποικιλομορφία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Επιτροπή, από το 2006 η ΕΕ έχει διαθέσει περίπου 760 εκατομμύρια ευρώ στο Πρόγραμμα Βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Το τελευταίο πακέτο που εγκρίθηκε «υπογραμμίζει τον ρόλο της ΕΕ ως βασικού εταίρου στην προώθηση ειρήνης, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης στο νησί, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις πρακτικές και ανθρωπιστικές ανάγκες της τουρκοκυπριακής κοινότητας», όπως σημειώνει η Επιτροπή.

ΚΥΠΕ