Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας παρενέβη μετά την απεργία σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Λεμεσό, καλώντας τις δύο πλευρές σε σύσκεψη τη Δευτέρα.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα υπογραμμίζει ότι οι πλευρές οφείλουν να σεβαστούν τις πρόνοιες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και να άρουν ενέργειες που συνιστούν παραβίασή του.

Τονίζεται ότι ο σεβασμός στον Κώδικα και η εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων αποτελούν προϋπόθεση για τη διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη βελτίωση των ωφελημάτων των εργαζομένων.

Η σύσκεψη της Δευτέρας αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο βήμα για επαναφορά του διαλόγου και αποκατάσταση της ομαλότητας στον ξενοδοχειακό κλάδο της περιοχής.