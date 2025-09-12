Aυθόρμητη ολιγόωρη στάση εργασίας πραγματοποιείται το πρωί της Παρασκευής σε τρία ξενοδοχεία του ομίλου Atlantica στη Λεμεσό (Atlantica Miramare, Atlantica Oasis και Atlantica Bay).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΕΚ, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την πλήρη εφαρμογή της Συλλογικής τους Σύμβασης και την κατοχύρωση όλων των δικαιωμάτων τους.

«Παρά τις επανειλημμένες επαφές που έγιναν με την εταιρεία, δεν υπήρξε καμία πρόοδος, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αντιδράσουν αυθόρμητα, απαιτώντας τον σεβασμό στη Συλλογική τους Σύμβαση», αναφέρεται σχετικά.

«Η εργοδοσία προχωρεί συστηματικά σε σειρά παραβιάσεων, ενώ το τελευταίο διάστημα αποφεύγει να αποκόπτει τις συνδρομές των εργαζομένων προς την οργάνωσή τους, εμποδίζοντας έτσι την ελεύθερη συνδικαλιστική τους δράση. Παράλληλα καταγγέλλεται ότι η εργοδοτική πλευρά επιδίδεται σε πρακτικές εκφοβισμού απέναντι στους απεργούς», προσθέτει η ΣΕΚ.

Ήδη έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες προς το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, καταλήγει η ανακοίνωση.