Ένα νέο γύρο επαφών θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει με τους κοινωνικούς εταίρους ο υπουργός Εργασίας, σε μια προσπάθεια να επαναρχίσει ο διάλογος για την ΑΤΑ. Ο υπουργός θα επιδιώξει αρχές της βδομάδας και συγκεκριμένα Δευτέρα και Τρίτη να έχει ξεχωριστές συναντήσεις με την εργοδοτική και τη συνδικαλιστική πλευρά, με στόχο να πείσει για την ανάγκη συζήτησης του πλαισίου των τεσσάρων σημείων που κατέθεσε στο τραπέζι η κυβέρνηση.

Όπως πληροφορούμαστε, παρά τη δήλωση του υπουργού Εργασίας ότι η ΑΤΑ θα δοθεί τον Ιανουάριο του 2026, επομένως υπάρχει περιθώριο μέχρι τότε, εντούτοις οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι πρόθεση του Γιάννη Παναγιώτου είναι να υπάρξει κατάληξη το συντομότερο δυνατό.

Οι δυσκολίες για το νέο εγχείρημα του Γιάννη Παναγιώτου είναι δεδομένες, αφού από τη μια οι εργοδοτικές οργανώσεις ΚΕΒΕ και ΟΕΒ ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να συζητήσουν καν την θέση ΑΤΑ για όλους, ενώ από την άλλη, αυτό που διεμήνυσαν οι συντεχνίες είναι πως οι θέσεις μας είναι γνωστές και πλέον επαφίεται στην κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει σε ποια κατεύθυνση θέλει να κινηθεί.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν πάντως ότι ο υπουργός Εργασίας δεν προτίθεται να ρίξει λευκή πετσέτα στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς φέρεται να είναι πεπεισμένος για την ορθότητα του πλαισίου που έχει θέσει, όσον αφορά στον εκσυγχρονισμό του θεσμού της ΑΤΑ. Μάλιστα πλέον, παρουσιάζεται ενισχυμένος για δυο βασικούς λόγους: Πρώτο έχει πάρει τη στήριξη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος προχθές κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους να ξεκινήσουν διάλογο γύρω από το πλαίσιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση. Δεύτερο, παρά τη μαζική προσέλευση στην παναπεργία της περασμένης Πέμπτης, σημαντικός αριθμός εργαζομένων φαίνεται να διάκειται θετικά στη θέση ΑΤΑ για όλους και κλιμακωτή απόδοση της, με έμφαση στους χαμηλόμισθους και τη μεσαία τάξη.

Όσον αφορά τώρα στους κοινωνικούς εταίρους, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι οι συντεχνίες προτίθενται να παρευρεθούν σε συνάντηση την οποία θα συγκαλέσει ο υπουργός Εργασίας, ωστόσο τονίζουν παράλληλα ότι οι θέσεις τους είναι γνωστές, όπως επίσης και οι κόκκινες γραμμές τους. Μάλιστα, αυτές, υπογραμμίζουν, έγιναν ακόμη πιο ξεκάθαρες μετά την παναπεργία και το μήνυμα που έστειλαν οι εργαζόμενοι. Επομένως, επαφίεται πλέον στην Κυβέρνηση, αναφέρουν, να ξεκαθαρίσει και να μεταφέρει τη θέση της για την ανανέωση της συμφωνίας για την ΑΤΑ.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας χαρακτήρισε για μια ακόμη φορά ως «πυροτέχνημα επικοινωνιακού χαρακτήρα» την εξαγγελία για καθολική απόδοση της ΑΤΑ, σημειώνοντας ότι δεν συνοδεύτηκε από καμία συγκεκριμένη πρόταση εκ μέρους της Κυβέρνησης. Παράλληλα εξέφρασε την απορία του για τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ότι πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση για την ΑΤΑ, αναφέροντας ότι «ο διάλογος ξεκίνησε εδώ και πολλούς μήνες και είναι τελματωμένος». Όσον αφορά στο ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων, ανέφερε ότι αν χρειαστεί, τα μέτρα θα κλιμακωθούν. Ωστόσο, είπε ότι τα μέτρα δεν είναι αυτοσκοπός και θα αξιολογηθούν πρώτα τα δεδομένα και η πρόθεση της Κυβέρνησης.

Δεν συζητούν, δεν θέλουν νόμο,

Από την άλλη, οι εργοδοτικές οργανώσεις τόνισαν με έμφαση στην κοινή ανακοίνωση τους ότι δεν πρόκειται να συζητήσουν καν τη θέση ΑΤΑ για όλους, ενώ την ίδια ώρα παρουσιάζονται κάθετα αντίθετοι στο ενδεχόμενο οποιασδήποτε νομοθετικής ρύθμισης του θέματος της ΑΤΑ. Όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε, μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε στο τέλος των εργασιακών σχέσεων και του κοινωνικού διαλόγου όπως τον γνωρίζουμε σήμερα.

Πάντως, αυτό δεν προϋποθέτει ότι ΚΕΒΕ και ΟΕΒ θα αρνηθούν να παρευρεθούν σε συνάντηση στην οποία θα τους προσκαλέσει ο υπουργός Εργασίας, ώστε να ακούσουν τις προθέσεις του, μετά την απεργία των συντεχνιών, καθώς και μετά την κοινή ανακοίνωση ΚΕΒΕ-ΟΕΒ.