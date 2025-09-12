Ο μέχρι πρόσφατα γενικός γραμματέας -επί σειρά ετών- γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ, Μάριος Τσιακκής, ανέφερε το πρωί της Παρασκευής στο Πρωινό Δρομολόγιο του Τρίτου πως το θέμα της ΑΤΑ πρέπει να λυθεί μια και καλή, για να μην αναστατώνει σε συχνά διαστήματα τις εργασιακές σχέσεις.

Ανέφερε μάλιστα πως ο ίδιος θεωρεί πως είναι μια καλή βάση η ιδέα, το πλαίσιο, που κατέθεσε ο υπουργός Εργασίας, για επέκταση της παραχώρησης της ΑΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους, αλλά με κάποιο τρόπο που δεν θα αποδίδει το 100% της ΑΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους, ακόμα και σε εκείνους που παίρνουν υψηλούς ή πολύ υψηλούς μισθούς. Δεν αντέχει η οικονομία τέτοιες δαπάνες και μάλιστα με τρόπο αυτόματο.

Κατά τον κ. Τσιακκή, θα πρέπει να καθοριστεί το ύψος του μισθού που η Πολιτεία θέλει να προστατέψει -για όλους τους εργαζόμενους- από τη διαβρωση που προκαλεί ο πληθωρισμός και να το προστατέψει. Αλλά, είπε, δεν μπορεί να αναμένει κανείς ότι θα πρέπει να συνεχίσει να αποδίδεται, για κάποιους, η ΑΤΑ στο σύνολο του μισθού τους, όταν αυτός είναι 5 ή περισσότερες χιλιάδες τον μήνα.

Ο κ. Τσιακκής είπε ακόμα ότι η Κυβέρνηση πρέπει να παρουσιάσει σε μεγαλύτερη έκταση και λεπτομέρεια την πρότασή της και οι κοινωνικοί εταίροι να αφήσουν τα πείσματα και τα γινάντια και να συζητήσουν αυτό το πλαίσιο, για να βρεθεί μία μόνιμη λύση που θα διασφαλίζει και την αποκατάσταση των μισθών σε όλους τους εργαζόμενους, σε κάποιο αποδεκτό επίπεδο και την εργασιακή ειρήνη σε βάθος χρόνου.