Μπορεί τις προηγούμενες ημέρες να τέθηκε σε εφαρμογή το νέο νομικό πλαίσιο για μετακίνηση οχημάτων μετά από μικροατυχήματα, ωστόσο κάποια σημεία δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει και παραμένουν σε γκρίζα ζώνη. Αδιαμφισβήτητα, τα μικροατυχήματα προκαλούν πολλές φορές αχρείαστο χάος, στο ήδη επιβαρυμένο κυκλοφοριακό, ειδικά σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και θα πρέπει να δοθεί λύση.

Λύση όμως που δεν θα βάζει σε περιπέτειες τους οδηγούς, οι οποίοι στο τέλος μπορούν να βρεθούν εκτεθειμένοι λόγω λανθασμένων διαδικασιών που ακολούθησαν.

Αυτό που φαίνεται να κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες είναι μία σύγχυση ως προς το πότε μπορείς να μετακινήσεις ή όχι το όχημα, χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της ασφαλιστικής σου εταιρείας.

Το σημαντικότερο πάντως σημείο, το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις μεταξύ πολιτών, είναι πως η μετακίνηση των οχημάτων θα γίνεται μόνο εάν συμφωνήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι οδηγοί.

Δηλαδή, εάν ο ένας από τους δύο οδηγούς αρνηθεί, τότε τα αυτοκίνητα δεν θα μετακινηθούν και θα κληθούν στο σημείο εκπρόσωποι των ασφαλιστικών, δηλαδή, ό,τι συμβαίνει και σήμερα.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως αυτό αναμένεται πως θα γίνεται σε πολλές περιπτώσεις, αφού ειδικά ο οδηγός που δεν θα φέρει ευθύνη για το ατύχημα θα θέλει να διαφυλάξει πως τις επόμενες μέρες – λόγω απουσίας ασφαλιστικού εκπροσώπου ή ακόμη και λόγω λάθους στη διαδικασία – δεν θα κληθεί να αναλάβει την ευθύνη για ζημιά για την οποία δεν φέρει την ευθύνη.

Τι ισχύει πλέον

Σε περίπτωση οδικής σύγκρουσης μεταξύ μηχανοκίνητων οχημάτων σε οποιαδήποτε οδό, περιλαμβανομένων ανοιχτού χώρου, πλατείας ή/και δημόσιου χώρου, εφόσον οι εμπλεκόμενοι οδηγοί συναινούν στη μετακίνηση των οχημάτων τους και νοουμένου ότι πληρούνται βασικές προϋποθέσεις, τα ενεχόμενα οχήματα μετακινούνται στο πλησιέστερο σημείο, προκειμένου να μην παρακωλύεται η τροχαία κίνηση.

Οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

(α) να μην υπάρχουν εμφανείς σωματικές βλάβες σε οποιονδήποτε εμπλεκόμενο

(β) να μην υποβάλλεται παράπονο για τραυματισμό προσώπου και οι οδηγοί να έχουν ελέγξει τα έγγραφα τους και να έχουν διαπιστώσει ότι είναι έγκυρα και σε ισχύ, γεγονότα που υποδηλώνουν ότι δεν χρειάζεται η παρέμβαση ή/και παρουσία της Αστυνομίας στη σκηνή

(γ) τα ενεχόμεναοχήματα να μπορούν να μετακινηθούν χωρίς ρυμούλκηση και χωρίς πρόκληση περαιτέρω βλάβης, είτε σε αυτά είτε στο οδόστρωμα· και

(δ) να καθίσταται δυνατή η μετακίνηση, τόσο από πλευράς ασφάλειας όλων των χρηστών του οδικού δικτύου όσο και από πλευράς τροχαίας κίνησης.

Βάσει της ίδιας νομοθεσίας, η μετακίνηση των οχημάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται από τους οδηγούς ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο κατέχει έγκυρη και σε ισχύ άδεια οδήγησης, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη, κατόπιν εντολής του οδηγού.

Πριν τη μετακίνηση των οχημάτων, οι εμπλεκόμενοι οδηγοί οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τις ασφαλιστικές τους εταιρείες για την πρόκληση της οδικής σύγκρουσης και να ανταλλάζουν μεταξύ τους τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

1. Τα ονοματεπώνυμα τους

2. Τους αριθμούς των πιστοποιητικών των ασφαλιστικών τους συμβολαίων

3. Τους αριθμούς άδειας οδήγησής τους

4. Τα στοιχεία του οχήματός τους (αριθμούς εγγραφής, μάρκα, τύπος και χρώμα) και

5. Τους αριθμούς των τηλεφώνων τους.

Επιπρόσθετα, οι οδηγοί θα πρέπει να προβαίνουν τάχιστα σε λήψη φωτογραφιών από τη σκηνή της οδικής σύγκρουσης, οι οποίες να περιλαμβάνουν:

◗ τα μηχανοκίνητα οχήματα στην τελική τους θέση μετά την οδική σύγκρουση

◗ τους αριθμούς εγγραφής των εμπλεκομένων οχημάτων

◗ τις προκληθείσες ζημιές και

◗ τον περιβάλλοντα χώρο.

Επίσης, οι οδηγοί θα πρέπει να ανταλλάζουν μεταξύ τους τις φωτογραφίες που έχουν ληφθεί και να τις αποστέλλουν σε πρόσωπο το οποίο τους υποδεικνύεται από την ασφαλιστική τους εταιρεία ή σε αντιπρόσωπο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος οδηγός αδυνατεί να προβεί σε λήψη φωτογραφιών, μπορεί να ζητήσει όπως η λήψη των φωτογραφιών πραγματοποιηθεί από οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο ή από πρόσωπο της εμπιστοσύνης του ή αντιπρόσωπο της ασφαλιστικής του εταιρείας ή πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται από αυτήν.

Οι οδηγοί θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα, έτσι ώστε τόσο οι φωτογραφίες όσο και γενικότερα τα δεδομένα που ανταλλάζονται να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Οι πρόνοιες της νομοθεσίας για μετακίνηση των οχημάτων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση οδικής σύγκρουσης στην οποία εμπλέκεται ανασφάλιστο ή κυβερνητικό όχημα ή σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε οδηγός εγκαταλείψει τη σκηνή της οδικής σύγκρουσης.