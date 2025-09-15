Αύξηση της τάξης του 4,1% κατέγραψε το ωριαίο εργατικό κόστος στην Κύπρο το β΄τρίμηνο του 2025, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε, τη Δευτέρα, η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι δύο βασικές συνιστώσες του εργατικού κόστους, δηλαδή οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας, καθώς και το μη μισθολογικό κόστος, παρουσίασαν αντίστοιχες αυξήσεις 4,2% και 4,1%, σε ετήσια βάση.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, και αφού ληφθούν υπόψη οι εποχικές διακυμάνσεις, το συνολικό ωριαίο εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 1,0%. Την ίδια ποσοστιαία αύξηση κατέγραψαν τόσο οι μισθοί και ημερομίσθια όσο και το μη μισθολογικό κόστος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο δείκτης συνολικού εργατικού κόστους (2020=100) ανήλθε στις 118,73 μονάδες, χωρίς εποχική διόρθωση, και στις 125,06 μονάδες με εποχική διόρθωση, έναντι 114,01 και 119,95 μονάδων, αντίστοιχα, το β΄ τρίμηνο του 2024.

ΚΥΠΕ