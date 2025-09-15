Στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου, τετραμελής αποστολή της Υποεπιτροπής Φορολογικών Θεμάτων (FISC) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρεθεί στην Κύπρο για συναντήσεις με πολιτειακούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους. Στόχος είναι η συζήτηση θεμάτων που αφορούν τη φορολογική πολιτική, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την απλοποίηση της φορολογίας.

Οι συζητήσεις θα εστιάσουν σε διεθνείς προκλήσεις, όπως η εφαρμογή της μεταρρύθμισης φορολογίας δύο πυλώνων του ΟΟΣΑ, η υλοποίηση κομβικών ευρωπαϊκών νομοθετημάτων για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών και την αποτροπή καταχρήσεων, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω φορολογικών κινήτρων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στη φορολόγηση της ενέργειας.

Η αποστολή θα έχει επαφές με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, τον Βοηθό Έφορο Φορολογίας, καθώς και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, συνδικάτων, λογιστικών και φορολογικών συμβουλευτικών γραφείων, την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ).

Στις 17 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στη Βουλή των Αντιπροσώπων με δηλώσεις της επικεφαλής της αποστολής Kira Peter-Hansen (Πράσινοι, Δανία) και της προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνας Ερωτοκρίτου.

Σύνθεση της αποστολής: