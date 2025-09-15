Με τους αρχηγούς και τα οικονομικά επιτελεία των κομμάτων έχει συνάντηση το απόγευμα της Δευτέρας ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

Αντικείμενο της συνάντησης είναι τα νομοθετήματα για τη φορολογική μεταρρύθμιση, για τα οποία σε κάποια σημεία υπάρχουν αντιδράσεις αλλά και επιφυλάξεις από επηρεαζόμενους φορείς.

Στη συνάντηση συμμετέχουν ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, καθώς και τεχνοκράτες του υπουργείου Οικονομικών.

Ο υπουργός θα ακούσει τις θέσεις των κομμάτων, τις ανησυχίες αλλά και τις εισηγήσεις τους και στην πορεία θα καταθέσει τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Ως γνωστό, το υπουργείο θα προχωρήσει σε αλλαγές κάποιων προνοιών ενώ κάποιες άλλες θα τις αφαιρέσει. Στις σκέψεις της κυβέρνησης είναι η αφαίρεση της πρόνοιας για καθορισμό των μισθών των επιχειρηματικών στελεχών μέσω των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η συμπερίληψη ασφαλιστικών δικλείδων για το σφράγισμα των επιχειρήσεων όταν δεν εκδίδουν αποδείξεις, καθώς και βελτίωση κάποιων άλλων ρυθμίσεων.

Τις μεγαλύτερες αντιδράσεις έχουν οι σύνδεσμοι των δικηγόρων και των λογιστών, αλλά και άλλοι φορείς είχαν επιφυλάξεις, οι οποίες άρχισαν να αίρονται με τις επαφές που είχαν με την κυβερνητική πλευρά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επιμένει πως η μεταρρύθμιση πρέπει να εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου 2026.