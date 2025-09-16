Φίλτραρε τις αντιδράσεις το υπουργείο Οικονομικών για τη φορολογική μεταρρύθμιση, προχωρώντας σε κάποιες βελτιώσεις στα έξι επίμαχα νομοσχέδια, ώστε να συμβάλουν στην απόκτηση της απαιτούμενης πλειοψηφίας στη Βουλή.
Μεταξύ άλλων προχώρησε και σε γενναιόδωρες διαφοροποιήσεις προς όφελος των πολυτέκνων, καθώς και άλλων φορολογουμένων, στην αφαίρεση κάποιων προνοιών που παρέπεμπαν σε υπερεξουσίες του Εφόρου Φορολογίας, καθώς και στη συμπερίληψη ασφαλιστικών δικλείδων για το σφράγισμα των επιχειρήσεων.
Η χθεσινή συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού με τους αρχηγούς και τα κομματικά επιτελεία των κομμάτων διεξήχθη σε πολύ θετικό κλίμα, εξασφαλίζοντας μάλιστα σε κάποιες πρόνοιες τη συναίνεση.
Συγκεκριμένα χθες ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε τα εξής:
- Αύξηση στις €100 χιλ. του ετήσιου εισοδήματος των πολύτεκνων οικογενειών που θα επιτρέπει φοροεκπτώσεις. Το αρχικό νομοσχέδιο για όλους τους φορολογουμένους προέβλεπε την παραχώρηση εκπτώσεων στις €80 χιλ. (δηλαδή €1000 ανά τέκνο και φοιτητή κλπ).
Με τη διεύρυνση της οροφής του εισοδήματος για τους πολυτέκνους θα εξασφαλίσουν περισσότεροι εκπτώσεις.
Για όλους τους φορολογουμένους το αφορολόγητο αυξάνεται στις €20.500 από €19.500. Πάντως κόμματα ζήτησαν να αυξηθεί τις €21.500 το αφορολόγητο. Ο υπουργός δεσμεύθηκε πως θα το εξετάσει, ωστόσο, τους ανέφερε πως κάθε αύξηση του αφορολόγητου κατά €1000 συνεπάγεται με απώλεια εσόδων €30 εκατ. για το κράτος. Αξίζει να σημειωθεί πως κόμματα πρότειναν κλιμακωτή αύξηση της έκπτωσης που θα παραχωρείται για κάθε τέκνο και φοιτητή.
- Θα παραχωρείται φορο-εκπτωση σε όσους κάνουν ασφάλειες κατοικίας και εξοχικού έναντι πυρός. Είναι το ίδιο μοντέλο που θα εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση, με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
- Αφαίρεση προνοιών που παραπέμπουν σε υπερεξουσίες του Εφόρου Φορολογίας. Για παράδειγμα, η επίμαχη πρόνοια για τον καθορισμό των μισθών των επιχειρηματικών στελεχών μετά την μείωση της εισφοράς για την άμυνα από το 17% στο 5%, για το 2025-2027 θα ληφθεί υπόψη ο μισθός που είχαν δηλώσει το φορολογικό έτος του 2026. Παράλληλα εντός της επόμενης χρονιάς ετοιμάζεται νέος μηχανισμός για ρύθμισης του συγκεκριμένου ζητήματος.
- Η δέσμευση των μετοχών θα γίνεται για φορολογικές οφειλές €100 χιλ. Η κυβέρνηση το θεωρεί ως ένα εισπρακτικό μέτρο το οποίο γίνεται κατ΄αναλογία με τη δέσμευση της ακίνητης περιουσίας
- Περιλήφθηκαν ασφαλιστικές δικλείδες για το σφράγισμα των επιχειρήσεων σε όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις και έχουν φορολογικές οφειλές €3 χιλ. Σύμφωνα με τις αλλαγές, η σφράγιση των επιχειρήσεων θα γίνεται μετά από διάταγμα του δικαστηρίου, Προηγουμένως θα παραχωρούνται 2 με 3 προειδοποιήσεις των δέκα ημερών στους παραβάτες για συμμόρφωση προτού εκδοθεί το δικαστικό διάταγμα.
- Φορολόγηση των χαριστικών αποζημιώσεων που λαμβάνονται μετά το εφάπαξ με συντελεστή 20% με παραχώρηση αφορολόγητου €20 χιλ. Μελετάται η αύξηση αφορολόγητου στις €100 χιλ.
- Σκέψεις για 10% μείωση για τη συγκεκαλυμμένη διανομή μερίσματος.
- Κατά τη συνάντηση, ο Μάκης Κεραυνός επέμεινε πως παραμένει ο στόχος για εφαρμογή της μεταρρύθμισης την 1η Ιανουαρίου του 2026. Χθες δεν αναφέρθηκε πότε θα εγκριθούν τα αναθεωρημένα νομοσχέδια από το Υπουργικό Συμβούλιο, ούτε πότε θα οδηγηθούν στη Βουλή. Ωστόσο, αυτό που είναι βέβαιο είναι πως εντός Οκτωβρίου θα αρχίσει η συζήτηση τους.
Παρά τις διαφωνίες των κομμάτων σε κάποια επιμέρους ζητήματα και τα αιτήματα τους για περαιτέρω αλλαγές, η χθεσινή συζήτηση έδειξε πως υπάρχει επιθυμία να υπάρξει συναίνεση. Χαρακτηριστική ήταν και η τοποθέτηση του υπουργού Οικονομικών, ο οποίος ανέφερε πως νιώθει αισιόδοξος ότι θα εφαρμοστεί η φορολογική μεταρρύθμιση. «Έχουμε ακούσει πολύ καλές απόψεις και θετικές προσεγγίσεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν κάποιες προθέσεις της Κυβέρνησης όσον αφορά το περιεχόμενο της φορολογικής μεταρρύθμισης. Ταυτόχρονα εμπλουτίζουν τις σκέψεις μας και είμαστε έτοιμοι και ανοιχτοί να συνεχιστεί ο διάλογος» κατέληξε.