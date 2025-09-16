Φίλτραρε τις αντιδράσεις το υπουργείο Οικονομικών για τη φορολογική μεταρρύθμιση, προχωρώντας σε κάποιες βελτιώσεις στα έξι επίμαχα νομοσχέδια, ώστε να συμβάλουν στην απόκτηση της απαιτούμενης πλειοψηφίας στη Βουλή.

Μεταξύ άλλων προχώρησε και σε γενναιόδωρες διαφοροποιήσεις προς όφελος των πολυτέκνων, καθώς και άλλων φορολογουμένων, στην αφαίρεση κάποιων προνοιών που παρέπεμπαν σε υπερεξουσίες του Εφόρου Φορολογίας, καθώς και στη συμπερίληψη ασφαλιστικών δικλείδων για το σφράγισμα των επιχειρήσεων.

Η χθεσινή συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού με τους αρχηγούς και τα κομματικά επιτελεία των κομμάτων διεξήχθη σε πολύ θετικό κλίμα, εξασφαλίζοντας μάλιστα σε κάποιες πρόνοιες τη συναίνεση.

Συγκεκριμένα χθες ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε τα εξής: