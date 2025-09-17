Πάνω από 80.000 καταναλωτές – νοικοκυριά επηρεάζονται μεσοπρόθεσμα από την απόφαση για κατάργηση του net metering τέλος του 2025. Ωστόσο, οι περισσότεροι εξακολουθούν να τελούν υπό σύγχυση ως προς το τι πραγματικά σημαίνει αυτή η απόφαση και πόσο θα τους επηρεάσει μελλοντικά.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία να τονιστεί είναι ότι η κατάργηση του net metering δεν συνεπάγεται αυτομάτως αλλαγή του τρόπου συμψηφισμού για όσους καταναλωτές έχουν ήδη συμβόλαια net metering.

Η ουσιαστική αλλαγή, που επηρεάζει αυτή τη στιγμή κάποιους καταναλωτές, αφορά τις νέες αιτήσεις για ένταξη στο σχέδιο, καθώς αυτές θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία μόνο μέχρι το τέλος του 2025.

Αυτοί που θα επηρεαστούν άμεσα δεν είναι οι υφιστάμενοι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών στέγης, αλλά όσοι έχουν σκοπό να τοποθετήσουν προσεχώς φωτοβολταϊκά συστήματα στις στέγες τους για ιδιοκατανάλωση. Εάν δεν προχωρήσουν τάχιστα με τις αιτήσεις τους μέχρι τον Δεκέμβριο, που λήγει και αυτή η παράταση, τότε δεν θα μπορούν να ενταχθούν στο net metering, παρά μόνο στο net billing, το οποίο τη δεδομένη στιγμή δεν συμφέρει το ίδιο στους οικιακούς καταναλωτές, λόγω του τρόπου που συμψηφίζονται τα ποσά από την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας.

Πόσα net metering και πόσα net billing

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που συγκέντρωσε ο «Φ», μέχρι και τον Ιούνιο του 2025 τα φωτοβολταϊκά συστήματα με συμβόλαιο net metering ανέρχονταν σε 84.715, συνολικής ισχύος 406MW.

Εν αντιθέσει, τα συμβόλαια για net billing ανέρχονταν σε 1.698, με συνολική ισχύ 118,9MW. Όσον αφορά τα συστήματα βιομάζας με net billing, τα συμβόλαια ανέρχονται σε μόλις 10, με εγκατεστημένη ισχύ 8,94MW.

Ουσιαστικά, όσοι έχουν συμβόλαιο net metering θα συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο συμψηφισμού μέχρι τη λήξη του συμβολαίου τους και δεν θα αλλάξει κάτι στους λογαριασμούς τους και στον τρόπο υπολογισμού της ενέργειας που παράγουν και διοχετεύουν στο δίκτυο, σε σχέση με αυτήν που καταναλώνουν από τo δίκτυο. Αυτό θα αλλάξει με τη λήξη του συμβολαίου τους και τότε, εάν θέλουν, θα μεταφερθούν στο net billing.

Όλα τα οικιακά συμβόλαια έχουν διάρκεια 15 ετών (για τους εμπορικούς είναι 10 χρόνια). Συνεπώς, το οριστικό τέλος του net metering για όλους θα επέλθει το 2040, όταν θα λήξουν και τα τελευταία συμβόλαια που θα έχουν υπογραφεί εντός του 2025.

Ποια είναι η διαφορά τους

Με απλά λόγια, το net metering εφαρμόζεται όταν ο οικιακός καταναλωτής, κατά τη διάρκεια της ημέρας, διοχετεύει κιλοβατώρες από την πλεονάζουσα παραγωγή του φωτοβολταϊκού του στο ηλεκτρικό δίκτυο και το βράδυ χρησιμοποιεί ενέργεια από το δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας με την ενέργεια που καταναλώνεται από το δίκτυο, βάσει κιλοβατώρας.

Στο net billing ισχύει η ίδια λογική, με μια βασική διαφορά: Ο συμψηφισμός δεν γίνεται σε κιλοβατώρες, αλλά σε ευρώ. Δηλαδή, προσμετράται η τιμή της κιλοβατώρας που διοχέτευσες στο δίκτυο όταν παρήγαγαν τα φωτοβολταϊκά σου, σε σχέση με την τιμή της κιλοβατώρας όταν κατανάλωσες ενέργεια από το δίκτυο. Ουσιαστικά, η χρέωση αντιστοιχεί στο λεγόμενο «κόστος αποφυγής».

Δεν θα είναι άμεσες οι αλλαγές

Επί της ουσίας, για τη συντριπτική πλειοψηφία των οικιακών καταναλωτών που έχουν συμβόλαια net metering -και ανέρχονται σε 84.175- δεν πρόκειται να υπάρξει καμία άμεση αλλαγή στους λογαριασμούς τους, με εξαίρεση φυσικά όσους καταναλωτές είχαν συνάψει συμβόλαια προ 15ετίας και λήγουν το επόμενο διάστημα.

Οι λογαριασμοί τους θα συνεχίσουν να υπολογίζονται με συμψηφισμό κιλοβατώρων και όχι ευρώ, όπως θα ισχύσει μελλοντικά με το net billing.