Τη φορολογική μεταρρύθμιση στην Κύπρο βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Φορολογικών Θεμάτων (FISC) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στη Λευκωσία.

Την αντιπροσωπεία συνόδευε ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Μιχάλης Χατζηπαντέλα.

Η κ. Δημητρίου καλωσόρισε την αντιπροσωπεία, τονίζοντας ότι η συζήτηση για τη φορολογική μεταρρύθμιση είναι κρίσιμη για την Κύπρο. «Θέλουμε την καθοδήγησή σας, τη συμβολή σας και τις ιδέες σας για το πώς θα βελτιώσουμε τη μεταρρύθμιση, όχι μόνο για τη σχέση Κοινοβουλίου–Ευρωκοινοβουλίου αλλά και για την ουσία της μεταρρύθμισης, τα οφέλη και τις προκλήσεις», ανέφερε.

Αναφερόμενη στις προτάσεις της Κυβέρνησης, σημείωσε ότι στόχος είναι να συμπεριληφθούν στη φορολογική μεταρρύθμιση ομάδες όπως οι φοιτητές, οι οικογένειες με παιδιά και οι ηλικιωμένοι, χωρίς να επιβαρυνθούν υπέρμετρα οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία.

Η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι απαιτούνται προσεκτικές αποφάσεις, υπενθυμίζοντας πως η Κύπρος έχει δώσει αγώνες για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και την ευημερία της κοινωνίας μετά την τουρκική εισβολή του 1974.

Από την πλευρά της, η Κίρα Πίτερ-Χάνσεν, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής FISC, δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία επισκέπτεται την Κύπρο για να κατανοήσει το έργο που επιτελείται, ενόψει και της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Εξήγησε ότι επιδίωξη είναι η κατανόηση των πολιτικών προτεραιοτήτων και της λειτουργίας του φορολογικού συστήματος της Κύπρου.

Η κ. Πίτερ-Χάνσεν πρόσθεσε ότι η Επιτροπή είχε συναντήσεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων, συνδικάτα και οικονομολόγους. Επεσήμανε επίσης ότι η FISC προωθεί τη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, διοργανώνοντας κάθε χρόνο ένα φορολογικό συμπόσιο με τη συμμετοχή των κρατών-μελών.