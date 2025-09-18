Η καθολική απόδοση της ΑΤΑ μπορεί να επιτευχθεί μέσα από το υφιστάμενο σύστημα εργασιακών σχέσεων, δήλωσαν στο ΚΥΠΕ η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους και ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ Στέλιος Χριστοδούλου. Όπως υπογράμμισαν, το θέμα για το συνδικαλιστικό κίνημα είναι πρωτίστως ζήτημα κοινωνικό και ουσίας, όχι νομικό ή οικονομικό.

Οι τοποθετήσεις έρχονται σε συνέχεια της νομικής γνωμάτευσης του συνταγματολόγου Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, που ζητήθηκε από ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και καταλήγει σε εύρημα αντισυνταγματικότητας για πιθανή νομοθετική επιβολή της ΑΤΑ στον ιδιωτικό τομέα.

Η κ. Χαραλάμπους τόνισε ότι το «ΑΤΑ για όλους» μπορεί να γίνει πράξη μέσω του κατώτατου μισθού και των συλλογικών συμβάσεων. «Για εμάς η ουσία μετρά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χριστοδούλου υποστήριξε ότι η γνωμάτευση αφορά κάτι διαφορετικό από τις προθέσεις του Υπουργού Εργασίας, ο οποίος εστιάζει στην κοινωνική διάσταση του ζητήματος. «Από κοινωνικής πτυχής, θεωρώ ότι η γνωμάτευση δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πολλά εργασιακά δικαιώματα, όπως οι άδειες, ήδη ρυθμίζονται νομοθετικά.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο αρμόδιος να αποφασίσει είναι πιθανότατα ο Γενικός Εισαγγελέας ή ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών. «Αν δούμε κοινωνικά το θέμα, μπορεί να γίνει. Αν το δούμε οικονομίστικα, τότε η γνωμάτευση μπορεί να έχει βάση», είπε.

Ως προς τα επόμενα βήματα, οι συντεχνίες αναμένουν νέα συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας. Ο κ. Χριστοδούλου διευκρίνισε ότι τελικές τοποθετήσεις θα γίνουν αφού ολοκληρωθούν οι συζητήσεις. Η κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι δεν έχει οριστεί ακόμη πανσυνδικαλιστική διάσκεψη, αλλά αυτό δεν θα καθυστερήσει.