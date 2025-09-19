Ολοκληρωμένο το πακέτο της φορολογικής μεταρρύθμισης ζητούν να εγκριθεί οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Με αφορμή την πρόθεση του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ για την ψήφιση σε πρώτη φάση μέχρι το τέλος του χρόνου των ρυθμίσεων για την αύξηση του αφορολόγητου, τη διαφοροποίηση των φορολογικών κλιμάκων, την αύξηση του εταιρικού φόρου στο 15%, την κατάργηση της λογιζόμενης διανομής μερίσματος και τη μείωση της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα από 17% σε 5% και με το νέο χρόνο να ψηφιστεί η θεωρούμενη δεύτερη φάση, που θα αφορά τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, παρέμβαση στο θέμα κάνει και ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ Στράτης Ματθαίου.

Σε δηλώσεις του στον «Φ» ανέφερε πως η ΠΑΣΥΔΥ θεωρεί πως είναι καλύτερο όλα τα νομοθετήματα που αφορούν τη φορολογική μεταρρύθμιση να εγκριθούν ως πακέτο. Όπως είπε, τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής θα συμβάλουν στην αύξηση των κρατικών εσόδων. Όπως επισημαίνει, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποτελεί κοινωνική απαίτηση και αναγκαία προϋπόθεση για την ισονομία, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια.

Παράλληλα, υπέδειξε πως είναι αναγκαία η ενίσχυση του Τμήματος Φορολογίας με τα απαραίτητα εργαλεία και εξουσίες για να ασκεί αποτελεσματικά τον ρόλο του.

Προχθές ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ και αντιπροσωπία των εκπαιδευτικών οργανώσεων είχαν συνάντηση με τον Έφορο Φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη, στον οποίο έθεσαν τα αιτήματα τους. Μεταξύ άλλων, η ΠΑΣΥΔΥ προτείνει όπως η ρύθμιση που θα εφαρμοστεί για τους πολύτεκνους να ισχύσει για όλους τους φορολογούμενους. Συγκεκριμένα, απαιτεί η οροφή του ετήσιου εισοδήματος της οικογένειας αντί να είναι €80 χιλ. να αυξηθεί στις €100 χιλ., έτσι ώστε να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων που θα επωφελούνται των φορολογικών εκπτώσεων τέκνου, φοιτητών και για στεγαστικά δάνεια.

Επιπρόσθετα, ζητούν όπως το αφορολόγητο να αυξηθεί στις €22 χιλ. αντί στις €20.500 που προτείνεται στα νομοσχέδια.

Ζητούν και αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές 25% με 30%, για να υπάρχει ουσιαστική ελάφρυνση των φυσικών προσώπων.

Σύμφωνα με τον κ. Ματθαίου, διαπιστώνεται ετεροβαρής μεταχείριση των φυσικών προσώπων σε σχέση με τα νομικά πρόσωπα, προσθέτοντας πως «φυσικό πρόσωπο με φορολογητέο εισόδημα €28.000 θα έχει όφελος €200, ενώ φυσικό πρόσωπο που έχει συστήσει εταιρεία με το ίδιο φορολογικό εισόδημα θα έχει όφελος €2.275».

Τις επόμενες ημέρες, η ΠΑΣΥΔΥ θα αναλάβει πρωτοβουλία για να συναντηθούν με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις για να καθορίσουν ενιαίο μέτωπο για την φορολογική μεταρρύθμιση όπως έπραξαν και στην περίπτωση της ΑΤΑ.