Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή ενισχύσεων συνολικού ύψους έως €1.515.000 σε γεωργούς που υπέστησαν ζημιές από αντίξοες καιρικές συνθήκες στην καλλιεργητική περίοδο 2024/2025, σύμφωνα με απόφαση που λήφθηκε στη συνεδρία της 17ης Σεπτεμβρίου κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η απόφαση αφορά καλλιέργειες ελιάς, αβοκάντο, μπανάνας, αγκινάρας, χειμερινών πατατών, εσπεριδοειδών και μεσπίλων, ενώ περιλαμβάνει και το υπόλοιπο ποσό για την έκτακτη στήριξη των πατατοπαραγωγών που πλήγηκαν από την κακοκαιρία CORAL.

«Στόχος είναι η έμπρακτη στήριξη των γεωργών, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα», αναφέρει το Υπουργείο.

Αναφέρεται ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κλιμακωτά, ξεκινώντας τις επόμενες ημέρες και θα ολοκληρωθούν μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου 2025. Σημειώνεται η σημαντική επίσπευση που επιτυγχάνεται, καθώς οι ενισχύσεις στην υπό αναφορά ομάδα καλλιεργειών καταβάλλονταν τις προηγούμενες χρονιές εντός Δεκεμβρίου.

Οι ενισχύσεις θα καταβληθούν μέσω του Εθνικού Πλαισίου χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για ζημιές από Δυσμενή Κλιματικά Φαινόμενα και του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), ανάλογα με την περίπτωση.

«Με την έγκριση αυτή ολοκληρώνεται ο κύκλος πληρωμών για τις συγκεκριμένες καλλιέργειες και ζημιές, ενώ άλλες ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν εντός του έτους θα αξιολογηθούν ξεχωριστά μέσω των σχεδίων διαχείρισης κινδύνων που υλοποιούνται από το Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής», σημειώνει το Υπουργείο.

Το Υπουργείο καλεί τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με τον Κλάδο Διαχείρισης Κινδύνων του Τμήματος Γεωργίας στο 22408540 ή με τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.

ΚΥΠΕ