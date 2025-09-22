Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννης Παναγιώτου επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Κυβέρνησης στον κοινωνικό διάλογο για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), τονίζοντας ότι στόχος είναι η επίτευξη συγκλίσεων και κοινά αποδεκτής συμφωνίας.

Μιλώντας στο περιθώριο συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Υπουργός σημείωσε ότι «για να υπάρξει συμφωνία, καμία πλευρά δεν μπορεί να πετύχει πλήρως αυτό που θεωρεί σωστό», καλώντας σε εποικοδομητική συμβολή εργαζομένων και εργοδοτών.

Ο κ. Παναγιώτου διέψευσε τα περί διαφορών με τον Υπουργό Οικονομικών, λέγοντας ότι «η θέση της Κυβέρνησης είναι ενιαία» και ότι η πολιτική υλοποιείται «σύμφωνα με το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Κυβέρνηση δεν βρίσκεται σε αντιπαράθεση ούτε με τις συντεχνίες, ούτε με τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά εργάζεται για το δημόσιο συμφέρον και την προστασία των εργαζομένων από το αυξημένο κόστος ζωής.

Ο Υπουργός ανέφερε πως ο διάλογος θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι «μέσα από εμπειρία, υπευθυνότητα και ωριμότητα» θα βρεθεί συμφωνία. Τόνισε, ωστόσο, ότι σε περίπτωση αποτυχίας, η Κυβέρνηση «θα ανταποκριθεί στον ρόλο της με τις ενέργειες που θα κρίνει ορθές».