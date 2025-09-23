Ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε την υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Ανάπλαση μέρους της Λεωφόρου Μακαρίου στα Λιβάδια», σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2025 στο Μουσείο Μνήμης Καλαμουργικής.

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία S. Hadjichristofi Construction Ltd, μετά από δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με συνολικό προϋπολογισμό €3.025.000 πλέον ΦΠΑ. Η πρόταση αξιολογήθηκε ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης.

Τη μελέτη παρουσίασε το αρχιτεκτονικό γραφείο George Karas & Associates Architects Civil Engineers L.L.C., τονίζοντας ότι η παρέμβαση στοχεύει στη λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

Αφαίρεση υφιστάμενων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων

Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης και αποχετεύσεων

Κατασκευή συστήματος απορροής όμβριων υδάτων

Υποδομές για ΑΗΚ και CYTA

Δενδροφύτευση και τοπιοτέχνηση

Ανθώνες, στέγαστρα, συντριβάνι

Αστικό εξοπλισμό και σήμανση

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στα μέσα Οκτωβρίου 2025 και θα ολοκληρωθούν σε διάστημα 24 μηνών.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, τόνισε ότι η ανάπτυξη δεν περιορίζεται στο ιστορικό κέντρο, αλλά επεκτείνεται και στα δημοτικά διαμερίσματα, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική είναι μια Λάρνακα σύγχρονη, βιώσιμη και λειτουργική.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Λιβαδιών, Μάριος Αρμένης, σημείωσε ότι η ανάπλαση αποτελεί το δεύτερο μεγάλο έργο στην περιοχή, μετά την α΄ φάση του εξωραϊσμού των αντιπλημμυρικών καναλιών, που ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο 2025.

Ο Δήμος Λάρνακας επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του στην υλοποίηση έργων υποδομής που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των δημοτών και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.