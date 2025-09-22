Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα της Λεμεσού, ο Δήμαρχος Γιάννης Αρμεύτης παρουσίασε τις προηγούμενες ημέρες στον Υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, μια σειρά από στρατηγικές προτάσεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του αστικού τοπίου της πόλης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν μεταξύ άλλων, το φιλόδοξο σχέδιο ανάπλασης της Ακταίας Οδού, η μετακίνηση του Καρνάγιου, καθώς και η αξιοποίηση κομβικών κρατικών τεμαχίων στο κέντρο της Λεμεσού, όπως ο χώρος του Παλαιού Νοσοκομείου, ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός και το παλιό Ταχυδρομείο.

Μιλώντας στον «Φ», ο κ. Αρμεύτης τόνισε ότι, μέσα από στοχευμένες ενέργειες και συνεργασίες, ο Δήμος επιδιώκει να δημιουργήσει έναν πιο λειτουργικό, πράσινο και ανθρώπινο δημόσιο χώρο – ενισχύοντας την προσβασιμότητα, την πανεπιστημιακή ανάπτυξη και τις συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο στόχος, όπως είπε, είναι μια Λεμεσός πιο βιώσιμη, πιο καινοτόμα και πιο φιλική προς τον κάτοικο και τον επισκέπτη.

Ακταία Οδός: Όραμα για ανάπλαση και βιώσιμη κινητικότητα

Ένα από τα βασικά θέματα της συζήτησης ήταν η μετακίνηση του Καρνάγιου, ώστε να ξεκινήσει το επόμενο βήμα για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπλασης της Ακταίας Οδού. «Έχουμε ήδη ζητήσει την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση. Ο Υπουργός συμφώνησε – άλλωστε, ήταν και στις εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την επίσκεψή του στη Λεμεσό τον Μάιο», δήλωσε ο κ. Αρμεύτης.

Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι ο Δήμος εισηγείται την εκκίνηση δύο παράλληλων διαδικασιών. Αφενός τη μετακίνηση του Καρνάγιου με εξεύρεση εναλλακτικού χώρου και αφετέρου την έναρξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Όπως επεσήμανε, το Καρνάγιο διατηρεί σημαντικό ρόλο στην οικονομία, καθώς η Κύπρος εξελίσσεται σε κέντρο ναυπηγικής υποστήριξης, με τις πέντε μαρίνες να δημιουργούν αυξημένες ανάγκες συντήρησης σκαφών.

Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει από τους ιδιοκτήτες που συνορεύουν με την Ακταία Οδό να παραχωρήσουν τις ρυμοτομίες τους, ώστε να ενταχθούν τα τμήματα αυτά στο ευρύτερο Masterplan της περιοχής.

«Στόχος είναι η ένωση του λιμανιού με το κέντρο της πόλης, μέσω ενός φιλικού προς τον πεζό περιβάλλοντος. Δεν επιθυμούμε δρόμο τεσσάρων λωρίδων. Θέλουμε έναν χώρο περιπάτου, έναν δημόσιο χώρο που να ανήκει στους Λεμεσιανούς», υπογράμμισε ο Δήμαρχος.

Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται καμπάνια καθαρισμού του βυθού αλλά και της παραλίας, στις 27 Σεπτεμβρίου, με στόχο τη διαμόρφωση της παραλιακής ζώνης και ως κατάλληλης περιοχής για κολύμβηση.

Όσον αφορά την πρόσβαση στο νέο παραλιακό μέτωπο, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το σχέδιο προβλέπει αποκλειστική πρόσβαση για πεζούς και μέσα μαζικής μεταφοράς, ο Δήμος εξετάζει εναλλακτικά σενάρια, είτε με χρήση λεωφορείων, είτε με την πραγματοποίηση προκαταρκτικής έρευνας για το κατά πόσο είναι βιώσιμη η εφαρμογή ενός μέσου σταθερής τροχιάς. «Ουσιαστικά δεν θέλουμε αυτοκίνητα σε αυτήν την περιοχή», ξεκαθάρισε.

Αξιοποίηση του χώρου του Παλαιού Νοσοκομείου

Αναφερόμενος στον χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου, ο κ. Αρμεύτης ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος δεν διεκδικεί το συγκεκριμένο τεμάχιο, τονίζοντας πως επιθυμεί την υλοποίηση ενός προγράμματος ανάπτυξης από το ΤΕΠΑΚ.

«Θέλουμε να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης προς όφελος της πόλης. Στόχος είναι η δημιουργία ενός κόμβου με διοικητικές και πανεπιστημιακές χρήσεις, που να εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή», ανέφερε.

Μεταξύ των προτάσεων που έχουν τεθεί στο τραπέζι, περιλαμβάνεται η αλλαγή χρήσης του κτιρίου της αστυνομίας και η πιθανή μετατροπή του σε συνεδριακό κέντρο. Δίπλα από το χώρο αυτό υπάρχει και ένα τεράστιο τεμάχιο 42.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο – με κατάλληλες τροποποιήσεις – μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο.

«Στόχος ποιοτικός αστικός χώρος»

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, οι ανάγκες των κρατικών υπηρεσιών είναι πολύ λιγότερες από τις δυνατότητες του χώρου, και έτσι προτείνεται μικτή χρήση. Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες, ερευνητικά κέντρα και κοινόχρηστοι αστικοί χώροι. «Οραματιζόμαστε μια μεγάλη αστική πλατεία που να συνδέει τον Υδατόπυργο με τον δεύτερο πόλο του ΤΕΠΑΚ, στην πλευρά της Τεχνικής Σχολής. Θέλουμε έναν πόλο διοικητικών και ερευνητικών λειτουργιών, ακόμη και μέσω συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι κοινή συνισταμένη των προτάσεων του Δήμου είναι η δημιουργία ποιοτικού δημόσιου χώρου για τους πολίτες. «Μας ενδιαφέρει να διαμορφώσουμε έναν αστικό χώρο μια ανάπτυξη ωφέλιμη για τη Λεμεσό, ωφέλιμη για το κέντρο της πόλης.