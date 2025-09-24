Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε την έναρξη της 2ης συνεχόμενης χρονιάς εφαρμογής του Μέτρου 1 στην περιοχή του Ακάμα, με στόχο τη στήριξη των ιδιοκτητών γης, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.support-akamas.com από την 1η έως την 31η Οκτωβρίου 2025, και αφορά τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και εταιρείες.

Το Μέτρο 1 προβλέπει ετήσια οικονομική ενίσχυση έως και €6.600 ανά δικαιούχο, ως αντιστάθμισμα για το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πενταετούς περιόδου 2024-2028 ανέρχεται στα €25 εκατ., με τις πληρωμές να υλοποιούνται μέσω του Συντονιστικού Γραφείου Ακάμα.

Η επιδότηση ανέρχεται σε €600 ανά εκτάριο (ή €60 ανά δεκάριο), με βάση τα ενοίκια γεωργικής γης και τη συνεισφορά στη διατήρηση τοπίου και βιοποικιλότητας. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα συνέχισης γεωργικής δραστηριότητας, αλλά προβλέπει την υποχρέωση διατήρησης της φυσικής βλάστησης και απαγορεύει παρεμβάσεις ή περιφράξεις που αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον.

Οι ιδιοκτήτες γης που θα συμμετάσχουν πρέπει να διαθέτουν τεμάχια εντός των ορίων του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, καλύπτοντας συνολικά 93.460 δεκάρια σε ζώνες προστασίας, γεωργικές και κτηνοτροφικές.

Η αίτηση απαιτεί ταυτοποιημένο λογαριασμό CYlogin και μπορεί να ολοκληρωθεί σε λίγα βήματα, με αυτόματη τεκμηρίωση ιδιοκτησιακής ιδιότητας. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 22408952 ή μέσω email στο support-akamas@moa.gov.cy.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι η συνέχιση του μέτρου ενισχύει την τοπική κοινωνία, αντιμετωπίζει ένα χρόνιο ζήτημα και συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση του φυσικού πλούτου του Ακάμα.