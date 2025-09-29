Σημαντική άνοδο κατέγραψαν τα έσοδα από τον τουρισμό στην Κύπρο την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, φτάνοντας τα €1,89 δισ., σε σύγκριση με €1,61 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η αύξηση ανήλθε σε 17,4%, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Τον Ιούλιο 2025, τα τουριστικά έσοδα ανήλθαν σε €513 εκατ., παρουσιάζοντας άνοδο 8,2% σε σχέση με τον Ιούλιο 2024, όταν είχαν ανέλθει σε €474 εκατ.

Ανάλυση δαπανών

Η κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών τον Ιούλιο 2025 ανήλθε σε €870,78, αυξημένη κατά 1,3% σε σχέση με τα €859,95 του Ιουλίου 2024.

Οι Βρετανοί τουρίστες , που αποτελούν το 32,2% του συνόλου , δαπάνησαν κατά μέσο όρο €100,29 ημερησίως .

, που αποτελούν το , δαπάνησαν κατά μέσο όρο . Οι Ισραηλινοί τουρίστες , δεύτερη μεγαλύτερη αγορά με 13% , ξόδεψαν κατά μέσο όρο €151,10 ημερησίως .

, δεύτερη μεγαλύτερη αγορά με , ξόδεψαν κατά μέσο όρο . Οι Πολωνοί τουρίστες, τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 7,4%, δαπάνησαν €90,23 ημερησίως.

Η ανοδική πορεία των τουριστικών εσόδων υποδηλώνει τόσο την αυξημένη αφίξη επισκεπτών όσο και την ενίσχυση της κατά κεφαλή δαπάνης, ενδυναμώνοντας τη συμβολή του τουρισμού στην κυπριακή οικονομία.