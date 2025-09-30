Ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ) χαιρέτισε την έναρξη της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού την 1η Οκτωβρίου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο βήμα προς έναν πραγματικά υγιή ανταγωνισμό στον ενεργειακό τομέα της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον ΣΑΗ, στο αρχικό στάδιο συμμετέχουν 17 φορείς, μεταξύ αυτών δύο παραγωγοί, δέκα προμηθευτές, εννέα φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης ΑΠΕ και τρεις παραγωγοί ΑΠΕ. Με τη λειτουργία της νέας αγοράς αναμένεται να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις της μεταβατικής περιόδου και να δοθεί στους καταναλωτές η δυνατότητα να επιλέγουν τον πάροχο που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους.

Ο ΣΑΗ τονίζει ότι η αγορά θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, θα προάγει την καινοτομία και θα δημιουργήσει συνθήκες διαφάνειας και βελτίωσης υπηρεσιών. Οι ανεξάρτητοι προμηθευτές θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να διαμορφώνουν ευέλικτα ενεργειακά μείγματα, συνδυάζοντας συμβατική παραγωγή με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και προσφέροντας διαφοροποιημένα τιμολόγια.

Η νέα αγορά περιλαμβάνει τρεις επιμέρους: την προθεσμιακή αγορά, την προημερήσια αγορά και την αγορά εξισορρόπησης πραγματικού χρόνου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους προμηθευτές να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το κόστος και να προσφέρουν πιο ανταγωνιστικές προτάσεις στους καταναλωτές.

Ωστόσο, ο ΣΑΗ σημειώνει ότι το άνοιγμα της αγοράς από μόνο του δεν αρκεί για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Χρειάζονται θεσμική σταθερότητα, αναβαθμίσεις δικτύου, έργα αποθήκευσης ενέργειας και η έλευση του φυσικού αερίου ώστε να διασφαλιστεί ο πλήρης ανταγωνισμός. Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα είναι κρίσιμη για την επιτυχία της μετάβασης και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να λειτουργεί ως θεσμικός εταίρος στη χάραξη μακροπρόθεσμης ενεργειακής στρατηγικής.