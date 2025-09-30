Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα προχωρήσει σε περαιτέρω επενδύσεις στην Κύπρο, είπε σήμερα η Πρόεδρος της κα Νάντια Καλβίνο, με την οποίαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είχε διμερή συνάντηση, στη Λεμεσό, όπου πραγματοποιείται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Σε δηλώσεις της στα ΜΜΕ πριν από τη συνάντηση, η κα Καλβίνο ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι κατά την παραμονή τους στο νησί τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΕπ είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν έργα, στα οποία η Τράπεζα έχει επενδύσει, όπως οι νέες φοιτητικές εστίες του ΤΕΠΑΚ και τον σταθμό βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων και παραγωγής ανακυκλούμενου νερού της δυτικής Λεμεσού, προσθέτοντας ότι η ΕΤΕπ θα επενδύσει στην Κύπρο και σε έργα που αφορούν την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, ενώ την ίδια ώρα η ΕΤΕπ θα απλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες για μείωση της γραφειοκρατίας για επιχειρήσεις, κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού ευχαρίστησε την ΕΤΕπ για τις επενδύσεις στις οποίες προβαίνει στην Κύπρο όλα αυτά τα χρόνια, σημειώνοντας ότι προσβλέπει στην περαιτέρω συνεργασία με την ΕΤΕπ σε σχέση με έργα μεγάλης σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας, της Έρευνας και της Καινοτομίας.

ΠτΔ: Η ΕΤΕπ σταθερός εταίρος στον μετασχηματισμό και ανάπτυξη της Κύπρου

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αξιόπιστο και σταθερό εταίρο της Κύπρου, τονίζοντας τη σημασία της στήριξής της τόσο σε περιόδους κρίσης όσο και στη συνεχή πορεία μεταρρυθμίσεων και σταθερής οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Μιλώντας την Τρίτη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕπ στη Λεμεσό, ο Πρόεδρος τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει πλέον να επιδιώξει αυτονομία στην ασφάλεια, την οικονομία και το εμπόριο, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση αυτού του οράματος. Για την Κύπρο, είπε, το έργο της ΕΤΕπ έχει ιδιαίτερη σημασία, ως το τελευταίο διχοτομημένο κράτος-μέλος της ΕΕ, αλλά και ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου.

«Η διαχρονική στήριξη της ΕΤΕπ συμπλήρωσε τις δικές μας προσπάθειες για τη δημιουργία μιας ανθεκτικής και προσανατολισμένης στο μέλλον οικονομίας, με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις. Αυτό αποτελεί τη δύναμή μας, το όραμά μας: μεταρρυθμίσεις που εκσυγχρονίζουν το κράτος, δημιουργούν λογοδοσία, διαφάνεια και ευκαιρίες. Λογοδοτούμε μόνο στους πολίτες μας», σημείωσε.

Παρά τις διεθνείς αναταράξεις, πρόσθεσε, η κυπριακή οικονομία παρουσιάζει σταθερή ισχύ. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,4% το 2024 και αναμένεται να ξεπεράσει το 3% το 2025, ενώ το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 58% του ΑΕΠ στο τέλος του έτους και περαιτέρω στο 42–43% έως το 2026. Η ανεργία έχει υποχωρήσει κάτω από το 4,9%, το χαμηλότερο ποσοστό από το 2008. Παράλληλα, είπε ότι η Κύπρος έχει εξασφαλίσει επενδυτική βαθμίδα Α από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, για πρώτη φορά από το 2011.

«Αυτός είναι ο δρόμος που θα συνεχίσουμε ως Κυβέρνηση: της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και σταθερότητας. Είναι ο μόνος δρόμος που ανοίγει τον δρόμο για κοινωνικές πολιτικές με ουσιαστικό αντίκτυπο στην παιδεία, την υγεία, τη στέγαση και την κοινωνική πρόνοια», είπε ο Πρόεδρος.

«Διαρκής και σταθερός εταίρος» η ΕΤΕπ

Ο Χριστοδουλίδης αναγνώρισε την ΕΤΕπ ως «διαρκή και σταθερό εταίρο» της Κύπρου, με επενδύσεις άνω των €5,7 δισ. που καθιστούν τη χώρα τον μεγαλύτερο κατά κεφαλήν δικαιούχο μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Πέρα από τις μεγάλες υποδομές και την ενεργειακή ασφάλεια, σημείωσε, η Τράπεζα στήριξε ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις με ευέλικτη χρηματοδότηση, τεχνική βοήθεια και υποστήριξη ανάπτυξης.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου, που διεύρυνε τη χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων, και στο Κυπριακό Ταμείο Χρηματοδότησης Κεφαλαίου το πρώτο δημόσιο-ιδιωτικό ταμείο που προσφέρει αρχικό κεφάλαιο σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

«Μέσα από αυτά τα έργα, ενισχύοντας ουσιαστικά την ικανότητα των κυπριακών επιχειρήσεων, στηρίζοντας στρατηγικές πρωτοβουλίες και ευθυγραμμίζοντας τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες με τις εθνικές ανάγκες, η ΕΤΕπ έχει αποφέρει ορατά οφέλη με πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών μας», τόνισε.

Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ το 2026

Αναφερόμενος στο πρώτο εξάμηνο του 2026, όταν η Κύπρος θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Πρόεδρος είπε ότι πρόκειται για «στιγμή τεράστιας ευθύνης και ευκαιρίας». Τόνισε ότι η Κύπρος θα λειτουργήσει ως «έντιμος διαμεσολαβητής», με προσανατολισμό στα αποτελέσματα και σε στενή συνεργασία με όλα τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Η Προεδρία θα επικεντρωθεί, όπως ανέφερε, στην άμυνα και ασφάλεια, την πολιτική προστασία, τη μετανάστευση και διαχείριση συνόρων, την υδατική ανθεκτικότητα, τη στέγαση και την ανταγωνιστικότητα, ενώ ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην απλοποίηση των ευρωπαϊκών διαδικασιών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στις διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το οποίο, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, πρέπει να αντικατοπτρίζει το στρατηγικό όραμα της Ένωσης. Τόνισε ότι η ΕΤΕπ θα κληθεί να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στη μόχλευση κεφαλαίων και τη χρηματοδότηση κρίσιμων επενδύσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η συνεργασία με την ΕΤΕπ θα παραμείνει απαραίτητη, για να διασφαλιστεί «ότι οι στόχοι μας δεν είναι μόνο φιλόδοξοι σε όραμα αλλά και αποτελεσματικοί στην πράξη».

«Μαζί, μπορούμε να μετατρέψουμε τις στρατηγικές προτεραιότητες σε απτά αποτελέσματα, αποδεικνύοντας τη δύναμη της συνεργασίας και την κοινή δέσμευση που στηρίζει το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Από αυτή την άποψη, προσβλέπουμε στην υποστήριξή σας για τις ενωσιακές και εθνικές προτεραιότητες, όπως η ασφάλεια και η άμυνα, η έρευνα και η καινοτομία κ.λπ.», είπε.

Έκκληση για αυτονομία στην ΕΕ

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης περιέγραψε την ΕΕ ως ευρισκόμενη «σε κρίσιμο σταυροδρόμι». Επισήμανε τις προκλήσεις της γεωπολιτικής αστάθειας, καθώς και τις πιέσεις της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

«Δεν υπάρχει περιθώριο για δισταγμό ή εφησυχασμό. Τώρα είναι η ώρα για αποφασιστική και άμεση δράση», είπε.

«Τώρα είναι η ώρα για αυτονομία — ως παγκόσμιος δρών, στην ασφάλεια, την οικονομία και το εμπόριο. Αυτονομία σε όλα τα επίπεδα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η ανθεκτικότητα και η ενότητα της Ευρώπης πρέπει να ενισχυθούν με την εμβάθυνση διεθνών συνεργασιών, ιδιαίτερα με την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος επανέλαβε τη δέσμευση της Κύπρου σε μια εποικοδομητική στάση και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με την ΕΤΕπ για την προώθηση των ευρωπαϊκών και εθνικών προτεραιοτήτων, όπως η ασφάλεια, η άμυνα, η έρευνα και η καινοτομία. «Να είστε βέβαιοι ότι η Κύπρος θα είναι πάντοτε μέρος της λύσης και ποτέ μέρος του προβλήματος», κατέληξε.

ΚΥΠΕ