Το επόμενο έτος, νοικοκυριά, επιχειρήσεις και καταναλωτές θα κληθούν να πληρώσουν φόρους περίπου €9 δισ. (άμεσοι €4,05 δισ. και έμμεσοι φόροι €4,55 δισ.), λίγο πιο πάνω από το 2025, που είχαν προϋπολογιστεί κοντά στα €8,5 δις.

Να δούμε αναλυτικά πόσα έσοδα από φόρους αναμένονται να έρθουν στα ταμεία, σύμφωνα με το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, τόσο από νοικοκυριά όσο και από επιχειρήσεις.

– Ο φόρος εισοδήματος από φυσικά πρόσωπα (άμεσος φόρος) υπολογίζεται στα €4,05 δισ., από €3,91 δις. το 2025, ενώ για το 2027 και 2028 τα προϋπολογιζόμενα έσοδα εκτιμώνται €4,23 δισ. και €4,27 δισ. αντίστοιχα. Τη μεγαλύτερη συνεισφορά φόρων στην κατηγορία των φυσικών προσώπων, όπως είναι αναμενόμενο, έχουν οι υπάλληλοι, με το ποσό να υπολογίζεται στο €1,18 δις., λίγο πιο κάτω από το 2025 που υπολογίζονται €1,11 δις.

Για το 2027 και 2028 τα έσοδα από φόρους που θα φθάσει στα κρατικά ταμεία από τους υπαλλήλους υπολογίζονται €1,25 δις. και 1,37 δις. αντίστοιχα. Στους αυτοεργοδοτούμενους, που συνήθως είναι η κατηγορία που παρουσιάζονται φαινόμενα φοροδιαφυγής, το κράτος προϋπολογίζει ότι τα έσοδα του την τριετία 2026 -2028 θα είναι σταθερά στα €82 εκατ. Το 2025 η αξία των εσόδων από τους αυτοεργοδοτούμενους υπολογίζεται στα €80,5 εκατ.

– Μια άλλη σημαντική κατηγορία των άμεσων φόρων είναι τα συνολικά έσοδα που προέρχονται από τα νομικά πρόσωπα. Ο προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει έσοδα €2,10 δις. από €1,93 δις. το 2025 και εκτιμάται ότι θα αυξηθούν τα €2,20 δις. και €2,27 δις. το 2027 και 2028. Αν δούμε αναλυτικά την συγκεκριμένη κατηγορία, από τους συνολικούς φόρους, το μεγαλύτερο ποσό €2,04 δις. υπολογίζεται ότι θα προέλθει από τον εταιρικό φόρο από €1,85 δις. το 2026. Το 2027 και 2028 ο εταιρικός φόρος που θα πάει στα ταμεία του κράτους υπολογίζεται €2,14 δις. και €2,21 δις. το 2027 και 2028. Ο φόρος πιστωτικών ιδρυμάτων εκτιμάται στα €67,36 εκατ. την τριετία 2026-2028 από €82,3 εκατ. το 2025.

– Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών είναι συγκεκριμένος φόρος ο οποίος καταβάλλεται κατά την πώληση (ή μεταβίβαση) ακίνητης περιουσίας (οικία, διαμέρισμα, γη, κ.λ.π.) υπολογίζεται στα €209 εκατ. την τριετία 2026-2028, από €169 εκατ. το 2025.

– Υπάρχουν και οι έμμεσοι φόροι που είναι συνδεδεμένοι κατά κύριο λόγο με την κατανάλωση και εκτιμάται ότι θα είναι €4,55 δις. το 2026 και θα φθάσουν τα €4,76 δις. και €4,98 δις. το 2027 και 2028. Τα μεγαλύτερα έσοδα €3,35 δις. που θα πάνε στα κρατικά ταμεία το 2026 υπολογίζονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, ελαφρώς πιο κάτω από το 2025 που έχουν εκτιμηθεί €3,41 δις. Για το 2027 και 2028 τα έσοδα που θα εισπράξει το κράτος υπολογίζονται €3,53 δις. και €3,69 δις. Τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης υπολογίζονται €601,85 εκατ. το 2026 από €541,15 εκατ. το 2025 και προβλέπεται να είναι €618,11 εκατ. και €633,36 εκατ. το 2027 και 2028.

Ενέργειες που ενισχύουν τα έσοδα

Η εκκαθάριση δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει ενταθεί ακόμα περισσότερο και βρίσκεται μέχρι και το τελευταίο υποβληθέν φορολογικό έτος 2023 – δεν έχει επέλθει η καταληκτική ημερομηνία έγκαιρης υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης για το 2024.

Στη βάση της παρουσίασης του προϋπολογισμού 2026 και τα στοιχεία που αναφέρονται, η εκκαθάριση δηλώσεων εισοδήματος νομικών προσώπων βρίσκεται μέχρι και το φορολογικό έτος 2022 που είναι επίσης το τελευταίο υποβληθέν έτος – δεν έχει επέλθει η προθεσμία έγκαιρης υποβολής για το φορολογικό έτος 2023 για εταιρείες που έχουν υποχρέωση υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών. Κατά το διάστημα Ιαν-Αυγ 2025 επιβλήθηκαν περίπου 332 χιλιάδες φορολογίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα μετά από εκκαθάριση ύψους €19 εκατ. πληρωτέου φόρου εισοδήματος και €31 εκατ. επιστρεπτέου φόρου εισοδήματος.

Κατά τη διμηνία Ιούλιος-Αύγουστος 2025 συνεχίστηκαν οι επιτόπιοι έλεγχοι σε σπίτια και διαμερίσματα, εντοπίστηκαν μη συμμορφωμένα πρόσωπα και κινήθηκε η διαδικασία ανάκτησης περίπου €20 εκατ. Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου ποσού που προέκυψε από οικειοθελή συμμόρφωση. Επίσης, από την εκστρατεία συμμόρφωσης που διενεργήθηκε κατά το 2025 και τις εκστρατείες που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2022-2024 (ποσό ανάκτησης περίπου €52,4 εκατ. Φ.Π.Α.) διαφαίνεται αύξηση στα ποσοστά εθελούσιας συμμόρφωσης.