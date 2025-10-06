Mεγάλες αυξήσεις καταγράφουν οι τιμές των ακινήτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση, οι οποίες ανακάμπτουν έντονα από το 2024, ενώ σημαντικές είναι και οι αυξήσεις στα ενοίκια και η δυσφορία είναι έντονη σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις για το κόστος της στέγης. Το κόστος στην Ευρώπη ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την πόλη, τη χώρα και απασχολεί εκατομμύρια Ευρωπαίους.

Το θέμα άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Στέγασης, Νταν Γιέργκενσεν στο πλαίσιο της Δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Κοπεγχάγη ο οποίος ανέφερε «δεν υπάρχει χώρος στην Ευρώπη για εγωιστική κερδοσκοπία πάνω σε μια βασική ανάγκη, όπως είναι η στέγη μας». Επιβεβαίωσε ότι το πρώτο σχέδιο της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί φέτος, θα περιλαμβάνει αναθεώρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, ώστε να επιτρέπεται στις εθνικές κυβερνήσεις να χρησιμοποιούν δημόσιους πόρους για την κατασκευή κατοικιών για τα μεσαία στρώματα, τα οποία έχουν αποκλειστεί από την αγορά».

Ως μια γενική εικόνα, σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,4%, ενώ τα ενοίκια σημείωσαν άνοδο 3,2%. Σε τριμηνιαία βάση, συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές κατοικιών ενισχύθηκαν κατά 1,6% και τα ενοίκια κατά 0,7%.

Σε γενικές γραμμές, μεταξύ των χωρών της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, μία χώρα παρουσίασε ετήσια μείωση στις τιμές των κατοικιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 και είκοσι πέντε παρουσίασαν ετήσια αύξηση.

Η πτώση καταγράφηκε στη Φινλανδία (-1,3%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (+17,2%), τη Βουλγαρία (+15,5%) και την Ουγγαρία (+15,1%).

Στη Τσεχία η αύξηση το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με πέρυσι ήταν 10,5%, στην Δανία 7,3%, στην Εσθονία 5,5%, στην Ισπανία 12,8%, στην Κροατία 13,2%, στην Σλοβακία 11,3% στην Λετονία 6,7%, στην Ολλανδία 9,5%, Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι τιμές μειώθηκαν σε 2 χώρες και αυξήθηκαν σε είκοσι τέσσερις. Οι μειώσεις καταγράφηκαν στη Γαλλία (-0,2%) και στο Βέλγιο (-0,1%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (+4,7%), το Λουξεμβούργο (+4,5%) και την Κροατία (+4,4%). Στην Κύπρο η άνοδος είναι 0,2%.