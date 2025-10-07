Η Λευκωσία προχωρά σε ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω του έργου «Έξυπνη πόλη», που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, το κράτος και τον Δήμο Λευκωσίας, στο πλαίσιο του προγράμματος ΘΑλΕΙΑ 2021-2027. Με προϋπολογισμό €8,1 εκατ., το έργο στοχεύει στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ανάδειξη της πρωτεύουσας σε πρότυπο καινοτομίας.

Καινοτομίες για τους πολίτες

Το έργο περιλαμβάνει εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών και ασύρματου Wi-Fi σε όλη την πόλη, καθώς και έξυπνα συστήματα όπως:

Smart Parking με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης

με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης Smart Urban Mobility για παρακολούθηση της κυκλοφορίας

για παρακολούθηση της κυκλοφορίας Smart Lighting για διαχείριση φωτισμού δρόμων

για διαχείριση φωτισμού δρόμων Environmental Sensors για ποιότητα αέρα, θερμοκρασία και περιβαλλοντικούς δείκτες

για ποιότητα αέρα, θερμοκρασία και περιβαλλοντικούς δείκτες Σύστημα πλήρωσης κάδων απορριμμάτων

Info-points και Digital Signage για ενημέρωση πολιτών και επισκεπτών

Όλες οι πληροφορίες συγκεντρώνονται στο Κέντρο Διαχείρισης και Ελέγχου Έξυπνης Πόλης, όπου αξιολογούνται για την καλύτερη εξυπηρέτηση και κινητοποίηση υπηρεσιών.

Πολυδιάστατος αντίκτυπος

Η «Έξυπνη πόλη» ενισχύει την επιχειρηματικότητα, προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και απαντά στις προκλήσεις ενός πυκνοκατοικημένου αστικού περιβάλλοντος, όπως η ρύπανση ή η έλλειψη ασφάλειας. Παράλληλα, υποστηρίζει το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας (ΟΣΚΛ) με πολυτροπικά συστήματα μεταφοράς και βελτίωση των δημοσίων συγκοινωνιών.

Δήλωση υπεύθυνης έργου

Η υπεύθυνη του έργου, Νάντια Λορτζιέ, δήλωσε ότι με το πρόγραμμα αυτό η Λευκωσία μπαίνει δυναμικά στον χάρτη των έξυπνων πόλεων της Ευρώπης. Όπως τόνισε, η επένδυση σε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του Δήμου και έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα, την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.