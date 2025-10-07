Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο οργάνωσε την ημέρα έναρξης του Διεθνούς Συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος 2025», στις 6 Οκτωβρίου 2025, συζήτηση πάνελ με θέμα «Navigating Disruption: Steering the Shipping Industry Through Global Turbulences».

Τη συζήτηση συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (International Chamber of Shipping – ICS), κ. Θωμάς Α. Καζάκος, με τη συμμετοχή υψηλού επιπέδου ομιλητών από κορυφαίους διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων ο κ.Θέμης Παπαδόπουλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρώην Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS), η κ. Karin Orsel, Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (European Shipowners/ECSA), η κ. Ιωάννα Προκοπίου, Επερχόμενη Πρόεδρος του Baltic & International Maritime Council (BIMCO) και ο κ. Joe Kramek, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του World Shipping Council (WSC).

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις πολυδιάστατες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, όπως η μετάβαση προς την απανθρακοποίηση, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες και οι ολοένα αυξανόμενες ρυθμιστικές απαιτήσεις. Οι ομιλητές αντάλλαξαν απόψεις για το πώς οι πλοιοκτήτες και οι κορυφαίοι ναυτιλιακοί οργανισμοί προσαρμόζονται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε τη σημασία ενός ρεαλιστικού και αποτελεσματικού παγκόσμιου ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο θα επιτρέψει την επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης χωρίς να υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Τόνισε, επίσης, ότι τα έσοδα που θα προκύψουν από τα μέτρα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) θα πρέπει να επανεπενδυθούν στις προσπάθειες της βιομηχανίας για απανθρακοποίηση. Παράλληλα, ανέφερε πως ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να ακούσει τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της ΕΕ, κ. Τζιτζικώστα, να στηρίζει μια παγκόσμια, και όχι περιφερειακή, λύση.

Η κ. Προκοπίου στάθηκε στις αυξανόμενες λειτουργικές και ρυθμιστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες, επισημαίνοντας ότι η υπερβολική ρύθμιση («regulation overload») καθιστά αναγκαία μια πιο ισορροπημένη και πρακτική προσέγγιση στη χάραξη πολιτικής. Όπως ανέφερε, υπάρχει ένα όριο στην ανθεκτικότητα της βιομηχανίας, το οποίο δεν πρέπει να αγνοείται.

Στη συνέχεια, η κ. Όρσελ σημείωσε ως θετική εξέλιξη τον ενισχυμένο διάλογο μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής και της ναυτιλιακής κοινότητας, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και του ελεύθερου εμπορίου για τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης και ισχυρής ναυτιλίας στο μέλλον.

Ο κ. Kramek αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις δυναμικές του διεθνούς εμπορίου, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις ανέδειξαν τη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας τόσο για τη διατήρηση της σταθερότητας των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων όσο και για την κοινωνική συνοχή. Τόνισε, επίσης, τη σημασία προστασίας των ναυτικών από αδικαιολόγητες ποινικές διώξεις.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με κοινή διαπίστωση ότι η ναυτιλία αποτελεί στρατηγικό εταίρο της παγκόσμιας οικονομίας, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ροή τροφίμων, ενέργειας και βασικών αγαθών σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι ομιλητές επανέλαβαν τη δέσμευση της βιομηχανίας για την επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης και τη στήριξή τους στις προσπάθειες του IMO, ώστε η ναυτιλία να συνεχίσει να εξελίσσεται με όραμα, υπευθυνότητα και ανθεκτικότητα προς το 2050, δεδομένου ότι θα γίνει με τρόπο βιώσιμο και ρεαλιστικό.