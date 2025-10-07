Ο χρυσός κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ σήμερα, Τρίτη, καθώς το συμβόλαιο Δεκεμβρίου διαμορφώθηκε στα 4.002,8 δολάρια ανά ουγγιά, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 4.000 δολαρίων. Η άνοδος κατά 0,7% έρχεται να προστεθεί σε ένα εντυπωσιακό ράλι που υπερβαίνει το 51% από την αρχή του 2025.

Σύμφωνα με τον Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank, η αγορά του χρυσού ενισχύεται από τη δυναμική ζήτηση για ETF και τις μαζικές αγορές κεντρικών τραπεζών, ενώ το επενδυτικό κλίμα κυριαρχείται από φόβο απώλειας κερδών (FOMO). Επιπλέον, οι μειώσεις επιτοκίων από τις τράπεζες και η αβεβαιότητα γύρω από το shutdown στις ΗΠΑ λειτουργούν υποστηρικτικά, ωθώντας τους επενδυτές σε ασφαλή καταφύγια.

Η τιμή του χρυσού επηρεάζεται επίσης από το ασθενέστερο δολάριο και τις γεωπολιτικές εντάσεις, παράγοντες που έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών. Ο Μάικλ Λάνγκφορντ, επικεφαλής επενδύσεων στη Scorpion Minerals, εκτιμά ότι ο χρυσός μπορεί να φτάσει τα 4.300 δολάρια ανά ουγγιά στο επόμενο εξάμηνο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Goldman Sachs αναθεώρησε χθες την τιμή-στόχο για το συμβόλαιο Δεκεμβρίου 2026, προβλέποντας 4.900 δολάρια/ουγγιά από 4.300 δολάρια.