Καταπέλτης για την ελληνική Κυβέρνηση και τον ΑΔΜΗΕ ήταν ο Ελλαδίτης δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής, εξειδικευμένος σε θέματα γεωστρατηγικής, Γιώργος Χαρβαλιάς, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή Κόκκινη Ζώνη, του Πάνου Παναγιωτόπουλου, για την ηλεκτρική διασύνδεση και την στάση της ελληνικής πλευράς έναντι της κυπριακής και ειδικότερα εναντίον του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού.

Ειδικότερα, ο κ. Χαρβαλιάς κατήγγειλε ότι «υπάρχει μια προσπάθεια διάχυσης του blame game, με μια πολύ βρώμικη εκστρατεία υπονόμευσης και του προσώπου του Προέδρου Χριστοδουλίδη και γενικότερα της κυπριακής πλευράς, μια στοχοποίηση του υπουργού Οικονομικών». Για τον κ. Κεραυνό λέει, μάλιστα, ότι ασκούνται πιέσεις στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να τον ανασχηματίσει για να χρησιμοποιηθεί ως ο κακός της υπόθεσης.

Σε άλλο σημείο, ο κ. Χαρβαλιάς είπε: «Προσπαθεί ο ΑΔΜΗΕ σώνει και καλά, επειδή δεν έχει να πληρώσει τους Γάλλους της Nexans, να εκμαιεύσει ενέσεις ρευστότητας από το κυπριακό Δημόσιο. Με νταβατζίδικο τρόπο».

Κατά τον ίδιο, η κυπριακή πλευρά απαντά το εξής πολύ απλό: «Εμείς, κύριοι, βγήκαμε από τα μνημόνια -και αυτοί όντως βγήκαν- και δεν έχουμε σκοπό να ξοδεύουμε τα χρήματα του Κύπριου φορολογούμενου, για ένα έργο που δεν μας έχετε αποδείξει ότι αντέχετε επί του πεδίου».

Για να καταλήξει με το εξής: «Η Ελλάδα φοβάται τη μετωπική αντιπαράθεση επί του πεδίου, με την Τουρκία, και ψάχνει προσχήματα, μετακυλίοντας την ευθύνη στους Κύπριους».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης Χαρβαλιά στον Πάνο Παναγιωτόπουλο:

–Κύριε Χαρβαλιά, πάμε για ακύρωση του σχεδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ;

Χαρβαλιάς: Νομίζω ότι οδεύουμε σε μια «πανηγυρική» ματαίωση του έργου, και απλώς υπάρχει μια προσπάθεια διάχυσης του blame game, με μια πολύ βρώμικη εκστρατεία υπονόμευσης και του προσώπου του Προέδρου Χριστοδουλίδη και γενικότερα της κυπριακής πλευράς, μια στοχοποίηση του υπουργού Οικονομικών. Και εδώ θα μεταφέρω και μια είδηση: Υπάρχουν παρασκηνιακές πιέσεις από την ελληνική πλευρά προς τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη να ανασχηματίσει τον κ. Μάκη Κεραυνό, όσο το δυνατό πιο γρήγορα, για να υπάρξει ένας αποδιοπομπαίος τράγος, ένας κακός της υπόθεσης.

Πλην όμως δεν είναι καθόλου κακός ο κ. Κεραυνός. Και δεν είναι και χθεσινός. Μου έκανε εντύπωση πως επιχείρησε να τον εγκαλέσει ο κ. Παπασταύρου (υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας), που είναι απολύτως χθεσινός, ένας καλός δικηγόρος για εξωχώριες εταιρείες, για τέτοιου είδους πάρε-δώσε, αλλά μέχρι εκεί.

Θυμίζω ότι ο Μάκης Κεραυνός υπήρξε στενός συνεργάτης του αείμνηστου Τάσσου Παπαδόπουλου, του νεότερου εθνάρχη της Κύπρου. Υπηρέτησε (στην Κυβέρνηση του) ως υπουργός Εργασίας και ως υπουργός Οικονομικών. Είναι πολύ παλιά καραβάνα και ξέρει πολύ καλά τι λέει στην ελληνική πλευρά. Ότι «εμείς, κύριοι, βγήκαμε από τα μνημόνια -και αυτοί όντως βγήκαν- και δεν έχουμε σκοπό να ξοδεύουμε τα χρήματα του Κύπριου φορολογούμενου, για ένα έργο που δεν μας έχετε αποδείξει ότι αντέχετε επί του πεδίου. Είναι πάρα πολύ απλή η κυπριακή τοποθέτηση και πάρα πολύ κουτοπόνηρη και υστερόβουλη η τοποθέτηση της ελληνικής πλευράς. Προσπαθεί ο ΑΔΜΗΕ σώνει και καλά, επειδή δεν έχει να πληρώσει τους Γάλλους της Nexans, να εκμαιεύσει ενέσεις ρευστότητας από το κυπριακό Δημόσιο. Με νταβατζίδικο τρόπο. Αυτή είναι η αλήθεια».

-Δηλαδή πάμε σε ακύρωση ενός γεωστρατηγικού γαι γεωπολιτικού έργου;

-Είναι πολύ συνθετη υπόθεση. Στον ΑΔΜΗΕ, στο διοικητικό συμβούλιο, μετέχουν Κινέζοι τεχνοκράτες. Αυτό αποσιωπάται. Έχει μερίδιο εκεί η Κινεζική State Grid. Υπάρχει στον αέρα μια ευρωπαϊκή επιδότηση 658 εκατ. ευρώ, υπάρχει παραλλήλως διερεύνηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για το πώς πέρασε από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη στα χέρια του ΑΔΜΗΕ. Μιλάμε λοιπόν για περίπλοκη συνθήκη, η οποία όμως έχει κατά βάση γεωστρατηγικό πρόσημο. Ότι η Ελλάδα φοβάται τη μετωπική αντιπαράθεση επί του πεδίου, με την Τουρκία και ψάχνει προσχήματα, μετακυλίοντας την ευθύνη στους Κύπριους».