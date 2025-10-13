Την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη του Επιτρόπου Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργο Παπαναστασίου, και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρο Παπασταύρου, με θέμα την Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI).

Η συνάντηση επιβεβαιώθηκε μέσω της εβδομαδιαίας ατζέντας του Επιτρόπου Γιόργκενσεν, όπως δημοσιοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για σημαντικό ορόσημο στη διακρατική συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας για την ενεργειακή διασύνδεση και την ενσωμάτωση της Κύπρου στο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρισμού.

🔹 Προηγούμενες επαφές στην Αθήνα

Οι δύο Υπουργοί είχαν συνάντηση την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, κατά την οποία συμφωνήθηκε η μεταβίβαση των αδειών ιδιοκτήτη και διαχειριστή του GSI από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Η συμφωνία αυτή δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών και την προώθηση της υλοποίησης του Great Sea Interconnector.

Το έργο GSI, που θα συνδέσει Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ, θεωρείται κομβικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και την απεξάρτηση της Κύπρου από τα ορυκτά καύσιμα, ενισχύοντας παράλληλα τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα.