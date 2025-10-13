Mελέτη για εκσυγχρονισμό της δομής διακυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας μέσω ολοκληρωμένης πρότασης και προσχεδίου νομοθετικών τροποποιήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το γερμανικό μοντέλο, έχει υποβάλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Υπουργό Οικονομικών ο Διοικητής Χριστόδουλος Πατσαλίδης.

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών τη Δευτέρα, ανέφερε ότι «η εν λόγω πρόταση έχει ως βάση το μοντέλο της γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας (της Deutsche Bundesbank). Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση προβλέπει ένα εξαμελές Εκτελεστικό Συμβούλιο, ως το υπέρτατο εσωτερικό διοικητικό όργανο. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Διοικητή, τον Υποδιοικητή και τέσσερα μέλη. Η θητεία των έξι μελών είναι επταετής, μη ανανεώσιμη.

Όπως ισχύει και σήμερα, ο διοικητής είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με βάση τις πρόνοιες της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Στέλνοντας μηνύματα προς τους βουλευτές επεσήμανε ότι «εξήντα δύο χρόνια μετά την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η ουσιαστική μεταρρύθμισή της αποτελεί αδήριτη ανάγκη, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις προκλήσεις που διαμορφώνει το μέλλον».

Ο διοικητής, στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού του 2026, τόνισε πως οι κίνδυνοι για μικρές και ανοικτές οικονομίες, όπως η κυπριακή, «αλληλοεπιδρούν και ενισχύουν ο ένας τον άλλον», επιβάλλοντας εγρήγορση και ευελιξία στη δημοσιονομική και οικονομική πολιτική.

«Η ΚΤΚ κρίνει ότι ο προϋπολογισμός για το 2026 κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση από τη σκοπιά των μακροοικονομικών δεικτών. Τονίζω, όμως, ότι οι κίνδυνοι στη διεθνή οικονομία έχουν πολλαπλασιαστεί, αλληλοεπιδρούν και ενισχύουν ο ένας τον άλλον. Φρονώ ότι επιβάλλεται πλέον η προληπτική τιθάσευση της διαρκούς αύξησης των ανελαστικών δαπανών», υπέδειξε.