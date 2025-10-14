Μετατίθεται για μεθαύριο Πέμπτη η κρίσιμη συνάντηση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών με τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις για την ΑΤΑ. Όπως πληροφορηθήκαμε, η σημερινή συνάντηση αναβλήθηκε λόγω κωλύματος ενός ατόμου εκ των ηγεσιών των εργοδοτικών οργανώσεων.

Ένεκα του γεγονότος ότι οι δυο υπουργοί ήθελαν οι συναντήσεις να γίνουν διαδοχικά, αποφασίστηκε να μετατεθούν και οι δύο για την Πέμπτη. Ως εκ τούτου, θα υπάρξει συνάντηση στις 9.30 το πρωί με τους εργοδότες και στις 12.30 με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Φ», στόχος είναι να διεξαχθεί μια διαδικασία τύπου fast track. Δηλαδή, θα γίνει συνάντηση το πρωί με τις εργοδοτικές οργανώσεις, το μεσημέρι με τις συντεχνίες και εφόσον διαπιστωθούν σημάδια και προοπτικές σύγκλισης, θα συνεχίσουν οι επαφές, με στόχο να πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση των δυο πλευρών και να κατατεθεί συμβιβαστική πρόταση από τους δυο υπουργούς. Όλα αυτά, ενδεχομένως να ολοκληρωθούν εντός της ίδιας μέρας ή την Παρασκευή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο οι εργοδοτικές όσο και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πάνε στη συνάντηση με θέληση να κλείσει επιτέλους το ζήτημα και να προκύψει συμφωνία, μετά από μήνες συναντήσεων και διαβουλεύσεων. Ωστόσο, αυτό από μόνο του δεν προϋποθέτει επίτευξη συμφωνίας. Οπότε, τι θα πράξει η κυβέρνηση σε περίπτωση που και αυτή η προσπάθεια ναυαγήσει;

Δυνητικά υπάρχουν δύο σενάρια, χωρίς να αποκλείεται στην πορεία των διαπραγματεύσεων να προκύψει και κάτι άλλο. Συγκεκριμένα, το ένα σενάριο λέει ότι η κυβέρνηση ενδεχομένως να αποσύρει ή να διαφοροποιήσει κάποια από τις προτάσεις της, εφόσον διαπιστωθεί ότι μια τέτοια κίνηση θα διευκολύνει τις δυο πλευρές να αποδεχτούν μια συμβιβαστική πρόταση. Το δεύτερο σενάριο, στην περίπτωση ναυαγίου, είναι η κυβέρνηση να αποφασίσει να πάρει τον δρόμο της νομοθετικής ρύθμισης και να ετοιμάσει σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα καταθέσει στη Βουλή.

Ωστόσο, είναι γνωστό πως και οι δυο πλευρές, εργοδότες και συντεχνίες, δεν προκρίνουν το δεύτερο σενάριο, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θεωρούν ότι θα πλήξει το θεσμό του κοινωνικού διαλόγου και τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Επομένως, θα επιδιώξουν να βρουν λύση στις απευθείας συνομιλίες, στις οποίες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, δεν θα βρίσκονται τελικά μόνο οι προέδροι ή οι γενικοί γραμματείς των οργανώσεων, αλλά θα υπάρχει μια μικρή διαπραγματευτική ομάδα 2-3 ατόμων, ώστε να υπάρχει όσο το δυνατό καλύτερος συντονισμός και ευελιξία στη λήψη αποφάσεων.

Ενωμένοι οι εργοδότες

Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα συνήλθαν σε δεύτερη συνεχομένη συνεδρία οι Εκτελεστικές Επιτροπές της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της ΑΤΑ. Όπως αναφέρθηκε:

Εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν οι εξελίξεις από την προηγούμενη κοινή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 2/10/2025.

Επιβεβαιώθηκαν οι θέσεις επί της αρχής και επί της ουσίας.

Εγκρίθηκε η στρατηγική διαχείριση των διαπραγματεύσεων.

Εξουσιοδοτήθηκαν οι διαπραγματευτικές ομάδες να χειριστούν κατάλληλα τη συνάντηση με την Αρμόδια Αρχή που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/10/2025.

Αποφασίστηκε η παράταση του μορατόριουμ δηλώσεων.

Η θέση της Κυβέρνησης

Οι τέσσερις παράμετροι που είχε θέσει προς συζήτηση ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου όσον αφορά στον εκσυγχρονισμό της ΑΤΑ ήταν: (α) Καθολική επέκταση του θεσμού της ΑΤΑ για την κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων. (β) Δικαιότερη απόδοση για αποκατάσταση του ποσοστού καταβολής, με έμφαση στους χαμηλόμισθους και στην μεσαία τάξη (κλιμακωτό). (γ) Μηχανισμός για εισαγωγή ασφαλιστικών δικλείδων, ώστε να διασφαλίζεται πως η παραχώρηση της ΑΤΑ, σε συνάρτηση με τον ρυθμό ανάπτυξης ανά περίπτωση, δεν θα πλήττει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. (δ) Θέσπιση κριτηρίων για να μην υπάρχει ανατροφοδότηση πληθωρισμού μέσω της παραχώρησης της ΑΤΑ.