Τελικά, κατά την Κυβέρνηση, δεν είναι ο αριθμός των δημόσιων υπαλλήλων που ευθύνεται για το φούσκωμα του κρατικού μισθολογίου, αλλά η δομή και οι κλίμακες στο Δημόσιο. Ενώπιον της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ανέφερε πως, πέραν της μελέτης του ΔΝΤ, γίνονται εξιδεικευμένες μελέτες για να εντοπιστούν τα προβλήματα, επισημαίνοντας πως η αύξηση του μισθολογίου δεν συνδέεται με τον αριθμό των εργαζομένων.

Όπως είπε, οι μελέτες έχουν καταδείξει πως αυτό οφείλεται στις δομές, στις 54 μισθολογικές κλίμακες και στις προσαυξήσεις. Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό, μέσω των μελετών θα υπάρξει σταδιακός εκσυγχρονισμός ολόκληρου του συστήματος του Δημοσίου, επισημαίνοντας πως στο μικροσκόπιο βρίσκονται αποσπάσεις, κλίμακες, μεταθέσεις, προαγωγές και προσαυξήσεις.

Όπως εξήγησε, όταν ολοκληρωθεί η μελέτη, οι εμπειρογνώμονες θα προχωρήσουν σε εισηγήσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση. Είπε πως υπήρξε συγκράτηση των δαπανών προσωπικού, επισημαίνοντας πως στον προϋπολογισμό του 2026, οι συγκεκριμένες πιστώσεις είναι 27.5% σε σχέση με 30-35% που ήταν τα προηγούμενα χρόνια.

Στη Βουλή η μεταρρύθμιση

Σε σχέση με τη φορολογική μεταρρύθμιση, ο κ. Κεραυνός σημείωσε πως τα νομοσχέδια θα κατατεθούν στη Βουλή τέλος του μήνα. Επίσης, ανέφερε πως τα νομοσχέδια βρίσκονται στη Νομική Υπηρεσία, επισημαίνοντας πως η προσπάθεια της Κυβέρνησης είναι να κατατεθούν στο Κοινοβούλιο το συντομότερο. Είπε, επίσης, πως στα νομοσχέδια έχει περιληφθεί η μελέτη ανάλυσης κινδύνου.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, τα πλεονάσματα της επόμενης χρονιάς είναι η συνέχιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας, μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης. Υπέδειξε πως η καλή πορεία της οικονομίας θα πρέπει να διατηρηθεί, προσθέτοντας πως μια από τις δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι η φορολογική μεταρρύθμιση. Συμφώνησε ότι υπάρχει ανάγκη για δικαιότερη κατανομή εισοδημάτων και φορολογικών βαρών. Σημείωσε ότι στη φορολογική μεταρρύθμιση για τους πολύτεκνους το όριο εισοδήματος αυξάνεται στις €100.000 για να επωφελούνται εκπτώσεων, ενώ το αφορολόγητο για άτομα που βγαίνουν εθελουσίως με διάφορα σχέδια από οργανισμούς το όριο αφορολόγητου θα ανεβεί από 20.000 στις 100.000. «Η φορολογική μεταρρύθμιση δεν είναι κοινωνική πολιτική, ωστόσο έχουν μπει σε αυτήν πρόνοιες σε σχέση με το οικογενειακό εισόδημα, πρόνοιες για την παιδεία, στέγαση και πράσινη μετάβαση» κατέληξε.

Επαφές με ΕΤΕπ για αμυντικές δαπάνες

Σε σχέση με τις αμυντικές δαπάνες, ο υπουργός Οικονομικών είπε πως δεν μπορεί ένα κράτος να μην δαπανά για την άμυνα, τονίζοντας πως η μείωση του δημόσιου χρέους θα συμβάλει στην αξιοποίηση των επιλογών που προσφέρουν η ΕΕ και το πρόγραμμα SAFE. Όπως είπε, η ΕΕ μπορεί να δώσει δάνειο €1 δισ. στην Κύπρο για την άμυνα, τονίζοντας ότι θα πρέπει να καθοριστεί το επιτόκιο στο δάνειο που θα λάβει η χώρα. «Μιλήσαμε με την ΕΤΕπ για να μας χρηματοδοτήσει αμυντικές δαπάνες και βρήκαμε πρόσφορο έδαφος» σημείωσε.

Αναφορικά με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είπε πως βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος, επισημαίνοντας πως το κράτος θα πρέπει να σταματήσει να δανείζεται από το Ταμείο. Σύμφωνα με τον υπουργό, «οι συνταξιούχοι και οι άλλοι πολίτες πρέπει να νιώθουν ασφάλεια για το ΤΚΑ. Σήμερα, μόνο αν πτωχευσει το κράτος δεν θα πάρει κάποιος τη σύνταξη του».

Κόστος λειψυδρίας

Εξέφρασε και την ανησυχία του για το κόστος της λειψυδρίας, επισημαίνοντας ότι για του χρόνου περιλήφθηκαν αυξημένες δαπάνες λόγω της δημιουργίας μόνιμων αφαλατώσεων. Ο υπουργός δεν έκρυψε την ανησυχία του για την αύξηση των δαπανών και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αναφορικά με την φορολόγηση των υπερκερδων των ΑΠΕ, είπε πως είναι δύσκολο να εντοπιστούν τα υπερκέρδη.