Τα μεσάνυχτα απόψε εκπνέει η παράταση των 15 ημερών που είχε δώσει ο Έφορος Φορολογίας για την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων για το 2024 και φαίνεται πως υπάρχουν συμπολίτες μας που ακόμα… το αναβάλλουν!

Παρά την παράταση των δύο εβδομάδων που δόθηκε, είναι σχετικά μικρός ο αριθμός των φορολογουμένων που συμμορφώθηκαν στο μεσοδιάστημα με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, μέχρι τη μια το μεσημέρι της Τετάρτης έχουν συνολικά επεξεργαστεί τη δήλωση εισοδήματος ατόμου περίπου 340,3 χιλιάδες πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί οριστικά περίπου 333.800 φορολογικές δηλώσεις, ενώ παραμένουν σε προσωρινή παραλαβή ακόμα 6.500 δηλώσεις.

Ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, μιλώντας στον «Φ» δήλωσε πως κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο, κατά το οποίο δόθηκε περισσότερος χρόνος προς διευκόλυνση των πολιτών, έτυχαν επεξεργασίας συνολικά 19.300 δηλώσεις και υποβλήθηκαν οριστικά περίπου 18.100 δηλώσεις. Σημειώνεται πως πέρσι για το φορολογικό έτος 2023, υπέβαλλαν έγκαιρα τις φορολογικές τους δηλώσεις περίπου 317,4 χιλιάδες φορολογούμενοι ενώ συνολικά την είχαν επεξεργαστεί συνολικά 322,3 χιλιάδες πρόσωπα. «Αυτό είχε ως αποτέλεσμα για το φορολογικό έτος 2024 η έγκαιρη υποβολή να έχει ξεπεράσει τα περσινά επίπεδα κατά περίπου 16.000 δηλώσεις (5,2%) και η συνολική επεξεργασία των δηλώσεων να έχει ξεπεράσει τα περσινά επίπεδα κατά περίπου 18.000 δηλώσεις (5,6%)» πρόσθεσε ο Έφορος.

Η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος μισθωτού και αυτοεργοδοτούμενου για το 2024, άρχισε την 30ή Απριλίου και αρχικά θα ολοκληρώνονταν περί τα τέλη Ιουνίου. Ωστόσο, στις 20 Ιουνίου με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου παρατάθηκε μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια δόθηκε παράταση για άλλες 15 ημέρες.

Ο κ. Μαρκίδης απηύθυνε νέα έκκληση στους φορολογουμένους. «Καλούνται όσα πρόσωπα δεν έχουν ακόμα επεξεργαστεί τη δήλωσή τους ή έχουν ακόμα τη δήλωσή τους σε προσωρινή παραλαβή και έχουν υποχρέωση υποβολής της δήλωσης, να προχωρήσουν με την οριστική υποβολή των δηλώσεών τους μέχρι τα μεσάνυχτα, για αποφυγή των τόκων και χρηματικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία» ανέφερε. Προβλέπονται διοικητικό πρόστιμο €100, πρόσθετος φόρος (5%), χρηματική επιβάρυνση (5%) και τόκος μέχρι την πλήρη εξόφληση των οφειλόμενων ποσών.