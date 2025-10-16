Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Σχέδιο Διαχείρισης Μονάδων Προσιτής Στέγης, το οποίο εφαρμόζεται για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων άρχισε την 1η Οκτωβρίου 2025 και ολοκληρώνεται την 30η Νοεμβρίου 2025. Μέσω του Σχεδίου, παρέχεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους να εγγραφούν στο Μητρώο Δικαιούχων Προσιτής Στέγης, με σκοπό τη μελλοντική διεκδίκηση αγοράς οικιστικής μονάδας που θα προκύψει από την αξιοποίηση του Ειδικού Στεγαστικού Κινήτρου από επιχειρηματίες ανάπτυξης γης. Η τιμή αγοράς της προσιτής οικιστικής μονάδας έχει καθοριστεί από τον ΚΟΑΓ, ως Φορέα Διαχείρισης Προσιτής Στέγης, στα €1.650 ανά δομήσιμο τετραγωνικό μέτρο.

Κριτήρια συμμετοχής

1. Κριτήριο υπηκοότητας

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Κύπριοι πολίτες, ή

Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

οι οποίοι διαμένουν μόνιμα και συνεχώς στην Κύπρο για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

2. Κριτήριο άλλης ιδιοκτησίας

Ο αιτητής ή/και ο/η σύζυγος ή συμβίος/α δεν πρέπει να κατείχαν, κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, άλλη κατοικία κατάλληλη για τη στέγαση της οικογένειάς τους.

3. Κριτήριο εισοδήματος

Τα μεικτά και συνολικά ετήσια εισοδήματα της οικογένειας, για το φορολογικό έτος που προηγείται της αίτησης, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ακόλουθα όρια:

Σύνθεση Οικογένειας Ανώτατα Μεικτά και Συνολικά Εισοδήματα Μονήρεις €25.000 Ζεύγος χωρίς παιδιά ή μονογονεϊκή οικογένεια €45.000 Οικογένεια 3 ατόμων €50.000 Οικογένεια 4 ατόμων €55.000 Οικογένεια 5 ή περισσότερων ατόμων €65.000

4. Κριτήριο επαρκών οικονομικών πόρων

Οι αιτητές θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους ώστε να είναι σε θέση να:

καταβάλουν προκαταβολή ύψους 20% της αξίας της οικιστικής μονάδας, και

εξασφαλίσουν τραπεζικό δάνειο για την κάλυψη του υπόλοιπου 80% της τιμής αγοράς.

Υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στο Μητρώο και θα αγοράσουν οικιστική μονάδα μέσω του Σχεδίου:

δεσμεύονται να μην πωλήσουν τη μονάδα εντός δέκα (10) ετών από την ημερομηνία αγοράς,

υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τη μονάδα για σκοπούς ιδιοκατοίκησης για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, και

δεν δύνανται να επωφεληθούν εκ νέου από το ίδιο ή οποιοδήποτε μελλοντικά αναθεωρημένο Σχέδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες υποβολής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.cldc.org.cy ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τον ΚΟΑΓ στο 22364695.