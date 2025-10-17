Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε 2,6% τον Σεπτέμβριο του 2025, αυξημένος από 2,4% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Αντίθετα, η Κύπρος καταγράφηκε ως η μοναδική χώρα με μηδενικό ετήσιο πληθωρισμό.

Στη ζώνη του ευρώ, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,2%, από 2,0% τον Αύγουστο και 1,7% τον Σεπτέμβριο του 2024. Για το σύνολο της ΕΕ, ο δείκτης αυξήθηκε στο 2,6%, έναντι 2,4% τον προηγούμενο μήνα και 2,1% πέρυσι.

Οι υψηλότεροι ρυθμοί πληθωρισμού καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,6%), ακολουθούμενη από την Εσθονία (5,3%), καθώς και την Κροατία και τη Σλοβακία, με 4,6%. Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στη Γαλλία (1,1%), στην Ιταλία (1,8%) και στην Ελλάδα (1,8%), ενώ η Κύπρος διατήρησε μηδενικό πληθωρισμό (0,0%).

Στην Κύπρο, ο ετήσιος δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον Αύγουστο, ενώ η μηνιαία μεταβολή ήταν αρνητική (-0,4%). Ένα χρόνο νωρίτερα, ο πληθωρισμός βρισκόταν στο 1,6%, καταγράφοντας έτσι σημαντική αποκλιμάκωση σε σύγκριση με την πλειονότητα των χωρών της ΕΕ, όπου οι τιμές παραμένουν αυξητικές.

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι υπηρεσίες συνέβαλαν περισσότερο στην αύξηση του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, με 1,49 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ τα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός πρόσθεσαν 0,58 ποσοστιαίες μονάδες. Τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά είχαν συμβολή 0,20%, ενώ η ενέργεια συνέβαλε αρνητικά (-0,03%), περιορίζοντας ελαφρώς τον συνολικό δείκτη. (ΚΥΠΕ