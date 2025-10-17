Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον θεσμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Υπουργείο κάνει λόγο για θετικό κλίμα και διάθεση συνεργασίας τόσο από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις όσο και από την εργοδοτική πλευρά.

Όπως σημειώνεται, οι διαδοχικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες στο Υπουργείο, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εργασίας και του Υπουργού Οικονομικών, έχουν ως στόχο να γεφυρωθούν οι διαφορές των δύο πλευρών, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για τον θεσμό της ΑΤΑ.

«Οι εντατικές προσπάθειες για τη διαμόρφωση των απαραίτητων συγκλίσεων συνεχίζονται και αναμένεται η συνέχιση της θετικής προσέγγισης από τις συνδικαλιστικές και τις εργοδοτικές οργανώσεις προς αυτή την κατεύθυνση», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ