Η Αρχή Λιμένων Κύπρου υποδέχθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2025 στο Νέο Λιμάνι Λεμεσού αντιπροσωπεία της Αιγύπτου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διεθνών ναυτιλιακών συνεργασιών και της ενεργοποίησης της Κοινής Ναυτιλιακής Επιτροπής (Joint Maritime Committee) μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου.

Η επίσκεψη διεξήχθη υπό το φως του Τριμερούς Μνημονίου Συνεργασίας Κύπρου–Ελλάδας–Αιγύπτου στον τομέα των λιμένων, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργείου Ναυτιλίας να επανενεργοποιήσει τη Συμφωνία Εμπορικής Ναυτιλίας του 2006.

Την αιγυπτιακή αποστολή ηγήθηκε ο Υφυπουργός Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Αιγύπτου, Αντιναύαρχος Nihad Shaheen, συνοδευόμενος από υψηλόβαθμα στελέχη και λειτουργούς του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων καθώς και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Από κυπριακής πλευράς παρέστησαν η Αντιπρόεδρος της Αρχής Λιμένων, Χριστιάνα Ιακωβίδου, ο Γενικός Διευθυντής Άνθιμος Χριστοδουλίδης, ο Διευθυντής Λιμανιού Λεμεσού Παναγιώτης Αγαθοκλέους και ο Διευθυντής Ρύθμισης Λιμενικών Θεμάτων Μισέλ Κρίστενσεν, οι οποίοι παρουσίασαν το επιχειρησιακό, ρυθμιστικό και αναπτυξιακό έργο της Αρχής.

Κατά την επίσκεψη, η αιγυπτιακή αποστολή ξεναγήθηκε στις λιμενικές εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για:

τα υφιστάμενα και μελλοντικά έργα υποδομής ,

, τις δράσεις ψηφιοποίησης των υπηρεσιών ,

, τις πρωτοβουλίες πράσινης και βιώσιμης μετάβασης στον τομέα των λιμένων.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με επίσημο γεύμα προς τιμήν των προσκεκλημένων, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο πλευρών για στενότερη ναυτιλιακή και λιμενική συνεργασία, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου γεωστρατηγικού άξονα Αιγύπτου–Κύπρου–Ελλάδας.