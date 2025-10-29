Η κυβέρνηση παρατείνει έως τον Δεκέμβριο του 2026 την ισχύ του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο ενέκρινε σχετική πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι η παράταση αφορά τον μηδενικό συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), που επρόκειτο να λήξει τον Δεκέμβριο του 2025, και πλέον θα παραμείνει σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του 2026. Το μέτρο καλύπτει παιδικό γάλα, παιδικές και ενήλικες πάνες, προϊόντα γυναικείας υγιεινής, καθώς και νωπά ή με απλή ψύξη φρούτα και λαχανικά.

Μέτρο στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, η διατήρηση του μηδενικού ΦΠΑ στα συγκεκριμένα προϊόντα μειώνει τις δαπάνες των ευάλωτων νοικοκυριών, αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημά τους και βελτιώνει το επίπεδο διαβίωσης.

Παρότι ο πληθωρισμός για το 2025 είναι μηδενικός, ο κ. Κεραυνός υπογράμμισε ότι το μέτρο «εξυπηρετεί τις ευάλωτες ομάδες και τους ευάλωτους πολίτες της χώρας μας και θέλουμε να το διατηρήσουμε».

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών πολιτικών της κυβέρνησης για στήριξη των νοικοκυριών με ουσιαστικά και στοχευμένα μέτρα.

Χρηματοδότηση προς τους Δήμους – Δέσμευση για τήρηση συμφωνημένων ποσών

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τα οικονομικά των τοπικών αρχών, ο κ. Κεραυνός δήλωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών τηρεί τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης προς την Ένωση Δήμων Κύπρου.

Όπως ανέφερε, «έχουν ήδη δοθεί 27 εκατομμύρια ευρώ για το 2025, θα δοθούν 15 εκατομμύρια τον Νοέμβριο που αφορούν το 2026 και άλλα 12 εκατομμύρια εντός του 2026».

«Αυτά είχαμε πει ως κυβέρνηση, θα δώσουμε και θα τα δώσουμε», τόνισε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι το Υπουργείο παραμένει ανοιχτό σε διάλογο και προτάσεις από τους τοπικούς φορείς.

Ολοκληρώνοντας, σημείωσε ότι το Υπουργείο δεν έχει ασκήσει ποτέ βέτο σε τεκμηριωμένες εισηγήσεις, επισημαίνοντας ότι «αυτό που εξυπηρετεί είναι ο διάλογος και η συνεννόηση με καλή πρόθεση, όχι οι απειλές».