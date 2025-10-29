Η κυβέρνηση μας θέλει επαίτες λένε οι Δήμοι οι οποίοι δεν θεωρούν λήξαν το θέμα των χορηγικών

Το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης των Δήμων δεν έληξε για την Ένωση Δήμων, ούτε και μετά την σχετική αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, είχε αναφέρει πως «το θέμα θεωρείται λήξαν».

Αντίθετα, για τους 20 Δήμους στο τραπέζι υπάρχει η επιλογή να κατεβάσουν τα ρολά, αν το ζήτημα δεν ρυθμιστεί «μια κι έξω», ώστε να μην παρατηρείται εκκρεμότητα κάθε χρόνο, όπως συμβαίνει φέτος.

Τα πιο πάνω ανέφερε μιλώντας στο Τρίτο του ΡΙΚ εκ μέρους της Ένωσης Δήμων ο κ. Κυριάκος Ξυδιάς, ο οποίος υποστήριξε πως η κυβέρνηση υποβαθμίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και θέλει τους Δήμους επαίτες να φωνάζουν και να ζητούν χρήματα. Όχι, εμείς θέλουμε ξεκάθαρη σχέση στο πλαίσιο της οποίας να ανταποκρίνεται ο καθένας στο ρόλο του, πρόσθεσε ο κ. Ξυδιάς.

Ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε, ότι θέμα δεν μπορεί να θεωρείται λήξαν όταν εκκρεμεί το ζήτημα των δρόμων πρωταρχικής σημασίας, η παραχώρηση €12 εκατ. έναντι της απώλειας από την έκδοση των αδειών ανάπτυξης (θα τα εισπράττουν οι ΕΟΑ) και τα €5-€6 εκατ. που αποτελούν την χορηγία η οποία παραχωρείτο στις 63 κοινότητες που ενσωματώθηκαν στους Δήμους.

Αναφερόμενος σε επιστολή του υπουργού Οικονομικών, είπε, πως κάποια πράγματα είναι ξεκάθαρα, υπό την έννοια ότι φέτος ορισμένα κονδύλια θα εξασφαλιστούν από εξοικονομήσεις, την επόμενη χρονιά θα περιληφθούν στον προϋπολογισμό και την μεθεπόμενη χρονιά θα βρούμε άλλες εξοικονομήσεις κοκ. Μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι, διερωτήθηκε;

Όσον αφορά την επιβολή «κόφτη» στις δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού στο 40% των συνολικών εσόδων του κάθε Δήμου, ο κ. Ξυδιάς ανάφερε ότι οι Δήμοι αποδέχτηκαν τη σχετική ρύθμιση έναντι της οικονομικής αυτοτέλειας τους αλλά και επειδή αποτελεί μια δικλείδα ασφαλείας ότι δεν θα διορίζει ο καθένας του δικούς του κοκ επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Ωστόσο, όπως είπε, το υπουργείο Οικονομικών δεν αποδέχεται να λαμβάνονται υπόψιν τα έσοδα, και διερωτήθηκε κατά πόσον οι Δήμοι πρέπει να απολύσουν προσωπικό.

Όπως εξήγησε, η μεταρρύθμιση έγινε με τρεις δεδηλωμένους στόχους που ήταν η αποτελεσματική μεταφορά αρμοδιοτήτων, διοικητική, αυτοτέλεια και η οικονομική αυτονομία των Δήμων. Δυστυχώς, εδώ και 15 μήνες βιώνουμε συνεχή οπισθοχώρηση σε όλα τα ζητήματα, είπε, για να προσθέσει:

Και αυτό έχει μια πολύ απλή συνέπεια. Όσα συμβαίνουν τα πληρώνουν οι πολίτες, υπό την έννοια ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο ρόλο μας, ούτε και μπορούμε να ασκήσουμε αποτελεσματικά τις αρμοδιότητες που μας έχουν ανατεθεί γι’ αυτό θέλουμε αυτό το ζήτημα να ξεκαθαρίσει.

Υπεστήριξε, ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό, και συνέχισε: Με βάση το άρθρο 90 της νομοθεσίας, στους Δήμους μεταφέρεται η αρμοδιότητα και οι πόροι που απαιτούνται για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας. Πάμε μια μπροστά και μία πίσω; Τον περασμένο Νοέμβριο συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μας ελέχθη πως υπήρχε δυσλειτουργία με τους ΕΟΑ, γι’ αυτό μας παρακάλεσαν να αποδεχθούμε να τροποποιηθεί η νομοθεσία ως προς τα έσοδα των Δήμων και συγκεκριμένα το 60% των εσόδων από την έκδοση των αδειών ανάπτυξης. Εμείς, βάλαμε πλάτη, αποταθήκαμε στη Βουλή και αποδεχτήκαμε αφού ανέλαβε δέσμευση η κυβέρνηση ότι θα δίνει τους Δήμους, ως χορηγία, το ποσόν που αντιστοιχεί στο 60% των αδειών ανάπτυξης.

Δεν είναι αποδεκτό να συζητούμε κάθε 2-3 μήνες αν θα καταβληθεί ή δεν θα καταβληθεί αυτό το ποσόν, είπε, και εξήγησε πως φέτος, για παράδειγμα, το ποσόν να προέρχεται από εξοικονομήσεις, την επόμενη χρονιά κάτι άλλο κοκ.

Ο κ. Ξυδιάς ανέφερε επίσης, πως για να υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση έβαλαν πλάτη όλοι οι εμπλεκόμενοι (Βουλή, Δήμοι , κυβέρνηση). Υπάρχει, είπε, η Χάρτα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση η οποία προνοεί ξεκάθαρα πως πρέπει να υπάρχει διοικητική και οικονομική αυτονομία στους Δήμους.

Είπε επίσης πως έχει περιληφθεί συγκεκριμένο ποσόν στον προϋπολογισμό, κάτι το οποίο χαρακτήρισε πρωτοφανές, διότι, όπως είπε, όταν το έτος 2020 περιλάβεις κονδύλι €100 εκατ. χωρίς να λαμβάνεις υπόψιν τον πληθωρισμό, το 2025 η αξία του είναι €70 εκατ.

Ανέφερε επίσης, πως με βάση μελέτη της ΕΕ, η Κύπρος είναι η τελευταία με χορηγία 1,06% επί του προϋπολογισμού του κράτους. Δεύτερη είναι η Ελλάδα με 3,16% και η πρώτη η Δανία με 28%.

Πραγματικά, θέλουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή πίσω, διερωτήθηκε για να συμπληρώσει: Δημιουργείται απίστευτη γραφειοκρατία με απαιτήσεις οι οποίες δεν μας αφήνουν να λειτουργήσουμε.