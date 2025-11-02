Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα κατασκευαστικά έργα στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των έργων, τα οποία φιλοδοξούν να «απογειώσουν» τους αερολιμένες.

Τα κυπριακά αεροδρόμια βρίσκονται σε τροχιά εκσυγχρονισμού από τον περασμένο Μάρτιο. Το μεγάλο project θα αλλάξει τις αερομεταφορές και παράλληλα θα αναβαθμίσει και θα «μεγαλώσει» τα κυπριακά αεροδρόμια. Πρόκειται για τη στρατηγική αναβάθμιση των υποδομών, κάτι που θα συμβάλει στην ενίσχυση της Κύπρου ως αεροπορικού κόμβου στην ανατολική Μεσόγειο.

Η διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων, Hermes Airports, θα καλύψει πλήρως το κόστος των έργων της δεύτερης φάσης, το οποίο ανέρχεται σε €170 εκατ.

Ο «Φ» βρέθηκε στο εργοτάξιο στο αεροδρόμιο Λάρνακας, στο οποίο διεξάγονται με πυρετώδεις ρυθμούς τα έργα. Στο εργοτάξιο λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων και παράλληλα ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες για αποφυγή ταλαιπωρίας των επιβατών.

Στις φωτογραφίες του «Φ» αποτυπώνονται εργασίες επέκτασης στους χώρους αφίξεων και αναχωρήσεων στον αερολιμένα Λάρνακας αλλά και η δημιουργία νέας πτέρυγας.

Τα έργα στα δύο αεροδρόμια ξεκίνησαν τον περασμένο Μάρτιο και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο του 2027 στο αεροδρόμιο Λάρνακας και τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς στο αεροδρόμιο Πάφου.

Ανεβάζουν στροφές τα έργα

Τους χειμερινούς μήνες τα κατασκευαστικά έργα θα ανεβάσουν ρυθμούς, λόγω της μείωσης της επιβατικής κίνησης. Αξίζει να σημειωθεί πως τον περασμένο Οκτώβριο άρχισαν οι εργασίες για τη νέα πτέρυγα αφίξεων, εντός του μήνα αναμένεται η έναρξη των έργων στην πίστα του αεροδρομίου Λάρνακας, ενώ προγραμματίζεται η επέκταση των τροχοδρόμων στον αερολιμένα Πάφου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της διαχειρίστριας εταιρείας, στο αεροδρόμιο Λάρνακας τα έργα θα καλύψουν συνολικό εμβαδόν περί τα 20.000 τ.μ. Μεταξύ άλλων, αφορούν τη δημιουργία νέας πτέρυγας με πύλες αναχωρήσεων και αφίξεων η οποία θα συνδεθεί με το κυρίως κτήριο.

Επίσης, θα προστεθούν επιπλέον ιμάντες παραλαβής αποσκευών και θα δημιουργηθεί νέος χώρος διεκπεραίωσης διαβατηριακών ελέγχων και ελέγχων ασφαλείας. Παράλληλα, θα γίνει επέκταση της εμπορικής περιοχής καθώς και αύξηση των θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών.

Στο αεροδρόμιο Πάφου θα υλοποιηθούν έργα τα οποία αυξάνουν κατά περίπου 30% τη χωρητικότητα του τερματικού του αεροδρομίου, βελτιώνοντας αισθητά την εμπειρία των επιβατών και την αποδοτικότητα των ελέγχων και των διαδικασιών.

Παράλληλα, θα επεκταθεί ο νότιος παράλληλος τροχόδρομος, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ευελιξία του αεροδρομίου.

Τις κατασκευαστικές εργασίας της δεύτερης φάσης έχουν αναλάβει η κοινοπραξία Bouygues Batiment International SAS και Iacovou Brothers (Constructions) Ltd. Όταν ολοκληρωθούν έργα η χωρητικότητα του αεροδρομίου της Λάρνακας θα ανέλθει στα 12,4 εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο, ενώ του αεροδρομίου Πάφου στα 5 εκατομμύρια επιβάτες.

Φέτος, η επιβατική κίνηση στη Λάρνακα εκτιμάται στα 9,8 εκατ. επιβάτες και το 2026 θα αυξηθεί στα 10,2 εκατ.

Διευθυντής Έργου: Προχωρούμε χωρίς εμπόδια

Ο τεχνικός Διευθυντής του Έργου Μάριος Ευτυχίου, αναφερόμενος στις κατασκευαστικές εργασίες στο αεροδρόμιο Λάρνακας, δήλωσε στον «Φ» πως βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες πολιτικής μηχανικής, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

«Προχωρούμε κανονικά χωρίς εμπόδια λόγω και των καλών καιρικών συνθηκών» πρόσθεσε.

Παράλληλα, σημείωσε πως στο αεροδρόμιο Λάρνακας θα κατασκευαστεί νέος χώρος διαβατηριάκου ελέγχου και ασφαλείας και θα επεκταθεί ο χώρος των ιμάντων αποσκευών.

«Η προσπάθεια μας είναι να μην επηρεαστεί καθόλου η λειτουργία των αεροδρομίων. Μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου μειώνεται η κίνηση και μας επιτρέπει να κάνουμε τις εργασίες με λιγότερες παρεμβολές στη λειτουργία του αεροδρομίου. Η λογική να είναι να έχουμε όσο πιο λίγες παρεμβολές και να επηρεαστούν όσο το δυνατό λιγότερο οι επιβάτες» συμπλήρωσε.

Σε σχέση με το αεροδρόμιο Πάφου, σύμφωνα με τον κ. Ευτυχίου τα έργα συνεχίζονται κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα, προσθέτοντας πως «είμαστε στη διαδικασία συναντήσεων για επεκτάσεις των τροχιοδρόμων, τους οποίους θα κάνουμε τους χειμερινούς μήνες για να μην επηρεάζουμε την κίνηση των αεροδρόμιων το 2026».

Διευθύντρια Επικοινωνίας: Χρειάζεται ικανοποιητική στελέχωση

Η Hermes Airports διαβεβαιώνει πως οι εργασίες γίνονται εντος των συμφωνηθέντων χρονοδιαγράμματων, με τη Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της εταιρείας, Μαρία Κουρούπη, να τονίζει την ανάγκη στελέχωσης με επιπρόσθετο προσωπικό τοσο των κυβερνητικών υπηρεσιών, οσο και των άλλων εταιριών που δραστηριοποιο;yνται στα δύο αεροδρόμια, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

«Και να επεκταθούν οι χώροι και ο κόσμος να κινείται πιο άνετα, σημαντικό ειναι να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των επιβατών σε όλα τα σημεία. Για παράδειγμα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτοεξυπηρετούμενοι χώροι για τις αποσκευές, οι οποίοι συμβάλλουν στη μείωση των ουρών στα γκισέ των εταιρειών. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει σωστή στελέχωση στα σημεία ελέγχου» σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε πως στο αεροδρόμιο Λάρνακας θα δημιουργηθεί μια νέα πτέρυγα αφίξεων και αναχωρήσεων, που θα δίνει τη δυνατοτητα γρήγορης επιβίβασης και αποβίβασης απο τα αεροσκάφη που σταθμεύουν πολύ κοντά στο τερματικό κτήριο, κάτι που θέλουν αρκετές αεροπορικές εταιρείες.

«Οι επιβάτες θα κατεβαίνουν από τα αεροσκάφη και πεζοί θα πηγαίνουν στη νέα πτέρυγα, διανύοντας μια απόσταση 30 μέτρων, είναι πολύ κοντά. Θα επεκταθεί ο υφιστάμενος χώρος αφίξεων και θα προστεθεί νέος ιμάντας αποσκευών και στον δεύτερο όροφο αναχωρήσεων θα μετακινηθεί ο έλεγχος διαβατηρίων και ασφάλειας σε πιο μεγάλο χώρο» διευκρίνισε.

Είπε, επίσης, ότι τους επόμενους μήνες θα εντατικοποιηθούν οι εργασίες στα αεροδρόμια. «Η επέκταση στα δύο αεροδρόμια γίνεται ενώ αυτά λειτουργούν, γεγονός που δημιουργεί μια σύνθετη κατάσταση, καθώς θα πρέπει να μετακινηθούν υπηρεσίες, πρέπει να συνεχίσουν οι διάφορες εταιρείες και παροχείς υπηρεσιών να εργάζονται κανονικά, γι’ αυτό γίνονται διάφορες ρυθμίσεις για τις οποιες ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού» τόνισε.

«Ευελπιστούμε πως δεν θα υπάρξουν οποιαδήποτε προβλήματα που θα καθυστερήσουν το έργο. Και εμείς ως διαχειρίστρια εταιρεία θέλουμε να τελειώσει το έργο στη βάση του σχεδιασμού. Η εταιρεία ανέλαβε τη διαχείριση των αεροδρομίων τα τελευταία 20 χρόνια. Έχει παραδώσει δύο αεροδρόμια που λειτουργούν με αποτελεσματικότητα και εχει συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της συνδεσιμότητας της Κύπρου» υπογράμμισε.

Η συμφωνία κράτους – Hermes Airports

Υπενθυμίζεται πως η δεύτερη φάση των έργων στα αεροδρόμια άρχισε μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του κράτους και της διαχειρίστριας εταιρείςα των αερολιμένων.

Η συμφωνία υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και προβλέπει την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης των αεροδρομίων κατά 18 μήνες. Παράλληλα, προνοεί την καταβολή ποσού αποζημίωσης €30 εκατ. και δκαίωμα χρήσης ποσού €20 εκατ. από το τέλος παραχώρησης υπό μορφή δανείου, με καταβολή τόκου που να καλύπτει τα έξοδα της Δημοκρατίας.

Τέλος, η συμφωνία έγινε έναντι όλων των απαιτήσεων της εταιρείας από το κράτος, που ξεπερνούσαν τα €430 εκατ. Επίσης, η εταιρεία αποποιήθηκε το δικαίωματος για αποζημιώσεις από τη λειτουργία του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου και διευθέτησης άλλων διαφορών για τα έτη 2015-2023 ενώ αποσύρε και όλες τις απαιτήσεις της έναντι της Δημοκρατίας.