Ενάμιση χρόνο μετά το κουτσούρεμα από τη Βουλή των επιπρόσθετων παροχών υγείας που λάμβαναν οι εν ενεργεία κρατικοί υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και τα εξαρτώμενα τους, τα ωφελήματα πήραν τον δρόμο της επαναφοράς τους, μετά την κατάθεση την Πέμπτη σχετικών κανονισμών στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, επαναφέρεται το εργασιακό δικαιώμα των υπαλλήλων και συνταξιούχων της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και των μελών των οικογενειών τους, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που αφορά συγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας που δεν καλύπτονται από το ΓΕΣΥ. Τις ίδιες πρόσθετες υπηρεσίες δικαιούνται και οι χρόνιοι ασθενείς, ανεξαρτήτως αν εργάζονται ή όχι στο δημόσιο, καθώς και χαμηλά στρώματα της οικονομίας που ήταν δικαιούχοι περίθαλψης από κρατικά νοσηλευτήρια πριν το ΓεΣΥ.

Στη περίπτωση που τα κόμματα συναινέσουν και εγκρίνουν τους σχετικούς κανονισμούς, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν επιπρόσθετες παροχές υγείας, όπως:

– περιορισμένες οδοντιατρικές υπηρεσίες, δηλαδή σφραγίσματα, ενδοδοντικές θεραπείες (απονευρώσεις), εξαγωγές δοντιών και καθαρισμοί στα κρατικά οδοντιατρεία (το ΓΕΣΥ καλύπτει μόνο έναν καθαρισμό μέσα στον χρόνο). Για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες τόσο οι εν ενεργεία εργαζόμενοι, όσο και οι συνταξιούχοι και τα μέλη των οικογενειών τους θα πληρώνουν €3 την επίσκεψη.

– τοποθέτηση οδοντοστοιχιών με καταβολή καθορισμένων τελών. Για ακρυλική οδοντοστοιχία άνω και κάτω γνάθου, οι δικαιούχοι θα πληρώνουν €200.

– Η τοποθέτηση άλλου είδους ακρυλικής οδοντοστοιχίας άνω ή κάτω γνάθου το κόστος θα είναι €100.

– Για την επιδιόρθωση οδοντοστοιχίας οι δικαιούχοι θα πληρώνουν €24.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, θα δίνονται και δωρεάν ιατρικά διατροφικά σκευάσματα που παραχωρούνται σε άτομα με ρινογαστρικό σωλήνα, λόγω αδυναμίας σίτισης από το στόμα ή αλεύρι σε άτομα με αλλεργία στη γλουτένη ή αντιαλλεργικό γάλα σε νεογέννητα.

Το κόστος εξασφάλισης των διατροφικών σκευασμάτων στην περίπτωση ρινογαστρικού σωλήνα είναι γύρω στα €500-€600 τον μήνα και €70 για έκαστο δοχείο αντιαλλεργικού γάλακτος για νεογέννητα, που διαρκεί περίπου 2-3 εβδομάδες.

Πάντως, όταν η Βουλή πήρε την απόφαση ακύρωσης των δικαιωμάτων αυτών, μετά από την έγκρισης της σχετικής τροπολογίας του ΔΗΣΥ, την οποία είχαν στηρίξει και άλλα κόμματα, υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις από τους επηρεαζόμενους, οι οποίοι είχαν επιβαρυνθεί με μεγάλο κόστος για την εξασφάλιση των συγκεκριμένων σκευασμάτων.

Με τους σχετικούς κανονισμούς παρέχεται ψυχιατρική ιδρυματική ή υποχρεωτική φροντίδα, που παρέχεται δωρεάν και στους υπόλοιπους πολίτες.

Ενδιαφέρον έχει η στάση που θα τηρήσουν τα κόμματα στη Βουλή, καθώς οι βουλευτικές εκλογές του Μάιου του 2026 ίσως διαφοροποιήσουν την στάση που τήρησαν το 2024, παρά τις τοποθετήσεις που είχαν κάνει τότε στο Κοινοβούλιο για άνιση μεταχείριση των πολιτών. Τότε κατά την συζήτηση τα μέλη της Επιτροπής ζήτησαν από το Υπουργείο Οικονομικών όπως ενημερώσει την Επιτροπή γραπτώς κατά πόσο υπάρχει πολιτική πρόθεση της εκτελεστικής εξουσίας για προώθηση τροποποίησης των Κανονισμών του Υπουργείου Υγείας, ώστε να αφαιρεθεί το δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα κρατικά νοσηλευτήρια για όλους τους κρατικούς υπαλλήλους και αξιωματούχους. Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών είχε αναφέρει ότι επανεπιβεβαιώθηκε από το Υπουργείο Υγείας ότι οι υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης που παρέχονται στους δημόσιους υπαλλήλους (και στους υπόλοιπους κρατικούς υπαλλήλους) εκτός ΓεΣΥ, είναι κυρίως περιορισμένες οδοντιατρικές υπηρεσίες και η χρόνια ψυχιατρική ιδρυματική ή υποχρεωτική φροντίδα, που παρέχεται, όμως, δωρεάν και στους υπόλοιπους πολίτες.