Αρχίζει την Παρασκευή το απόγευμα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών του νομοθετικού πακέτου για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Η σχετική απόφαση λήφθηκε ομόφωνα σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών.

Μάλιστα τα μέλη της Επιτροπής, αποφάσισαν όπως πραγματοποιούνται καθημερινές συνεδρίες για να εξετάσουν εις βάθος τα συγκεκριμένα νομοθετήματα.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ανακοίνωσε την έναρξη της συζήτησης των νομοσχέδιων για την φορολογική μεταρρύθμιση. «Παρότι η κυβέρνηση κατέθεσε το πακέτο με μεγάλη καθυστέρηση σε μια περίοδο που εξετάζουμε τον κρατικό προϋπολογισμό, εμείς προχωρούμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα» πρόσθεσε.

Παράλληλα, σημείωσε, πως θα συζητούνται παράλληλα ο κρατικός προϋπολογισμός και η φορολογική μεταρρύθμιση, υπογραμμίζοντας πως «η Επιτροπή να βρίσκεται ουσιαστικά σε συνεχή συνεδρία, λόγω των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων που έχουν προκύψει χωρίς τη δική μας ευθύνη».

Σύμφωνα με την κ. Ερωτοκρίτου, η φορολογική μεταρρύθμιση θα εξεταστεί σε λεπτομέρεια καθώς, όπως είπε, πρόκειται για κορυφαίο νομοθέτημα το οποίο επηρεάζει τον κάθε Κύπριο πολίτη.

Όπως είπε, δεν μπορεί το νομοθετικό πακέτο για την μεταρρύθμιση να εξεταστεί με συνοπτικές διαδικασίες. «Αναμένουμε και προσδοκούμε στη συνεργασία της εκτελεστικής εξουσίας σε όλες τις συνεδρίες που θα ξεκινήσουν στις 7 Νοεμβρίου στο ανώτατο επίπεδο ώστε η διαδικασία να προχωρήσει ομαλά και υπεύθυνα, όπως απαιτεί η σημασία της μεταρρύθμισης για τον τόπο» κατέληξε.