Θετικό ήταν το αποτέλεσμα της έκτακτης συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και των μεταφορέων.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, οι επικεφαλής των Συνδέσμων Μεταφορέων Α’, μετά από διαβούλευση με τα μέλη τους, αποφάσισαν την αναστολή των απεργιακών μέτρων.

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανάρτηση του έγραψε πως, οι επικεφαλής των Συνδέσμων Μεταφορέων Α, είχαν σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, στην παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν τους λόγους που τους οδήγησαν στη λήψη απεργιακών μέτρων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, και μετά από σχετική επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία, συμφωνήθηκε όπως το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την επόμενη συνεδρία του, την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025, εγκρίνει τους τροποποιητικούς κανονισμούς των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων του 1972 μέχρι 2025.

Ταυτόχρονα, μετά από επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Μαρίνο Μουσιούττα, συμφωνήθηκε η κατάθεση των εν λόγω τροποποιητικών κανονισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος, για την έγκρισή τους στην επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Σώματος, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, και την δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Οι επικεφαλής των Συνδέσμων Μεταφορέων Α, είχαν σήμερα συνάντηση με τον @PresidentCYP @Christodulides , στην παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. @AlexisVafeades , κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν τους λόγους που τους οδήγησαν στη λήψη απεργιακών… November 6, 2025

Τι είχε πει ο πρόεδρος της ΠΟΒΕΚ αμέσως μετά τη συνάντηση

Ο γραμματέας της ΠΟΒΕΚ, Κυριάκος Μουστάκας εξερχόμενος από το Προεδρικό, δήλωσε σε δημοσιογράφους πως έχουν λάβει μια καλή απάντηση από τον Πρόεδρο, συμπληρώνοντας πως «είμαστε σε καλό δρόμο». Μάλιστα, όπως σημείωσε φαίνεται να έγινε και κάποια διαμεσολαβητική προσπάθεια προς την διαχειρίστρια εταιρεία του τερματικού στο Λιμάνι Λεμεσού.



Ο κ. Μουστάκας είπε πως θα ενημερωθούν τα μέλη τους για τα όσα συζητήθηκαν στο Προεδρικό και ακολούθως θα ληφθούν νέες αποφάσεις. Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Μουστάκας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι εξελίξεις να αφορούν άρση των απεργιακών μέτρων, όπως και τελικά έγινε.