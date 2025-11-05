Θέλοντας να προλάβει τα χειρότερα, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου εξέδωσε ανακοίνωση, προειδοποιώντας ότι θα προκύψουν ζημιές εκατομμυρίων στον κλάδο, σε περίπτωση που η απεργία των μεταφορέων στο λιμάνι Λεμεσού διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μιλώντας στον «Φ», ο πρόεδρος του συνδέσμου Μάριος Αντωνίου σημείωσε ότι ο ΠΑΣΥΛΕ δεν επιθυμεί να εισέλθει στη διαφορά των δύο μερών, ωστόσο θέλησε να χτυπήσει καμπανάκι κινδύνου για την περίπτωση κατά την οποία η όλη διαφορά τραβήξει σε βάθος χρόνου και τα προϊόντα παραμείνουν εγκλωβισμένα στο λιμάνι Λεμεσού, όπως είπε. Χαρακτηριστικά, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι οι εταιρείες στον κλάδο του εμπορίου εισάγουν, σχεδόν καθημερινά, προϊόντα φρέσκα – νωπά, τα οποία λήγουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ενδεικτικά, αναφέρθηκε στα φρέσκα φρούτα, αλλά και στα κρεατικά. Όπως εξήγησε, τα εν λόγω προϊόντα αγοράζονται από τις εταιρείες και δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε επιστροφής τους, ούτε και καταβολής αποζημίωσης. Επομένως, εάν χαλάσουν, θα πρόκειται για καθαρή ζημιά για την επιχείρηση που τα πλήρωσε.

Έρχονται γιορτές…

Κατά δεύτερο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΛΕ υπογράμμισε ότι εισερχόμαστε στην πλέον εμπορική περίοδο του χρόνου, τόσο με το Black Friday στο τέλος του μήνα, όσο και με τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ήδη όπως είπε, παρατηρούνται κάποιες καθυστερήσεις στην παραλαβή των προϊόντων. Όμως, στην περίπτωση κατά την οποία η απεργία συνεχιστεί, τότε οι εταιρείες λιανικής θα έχουν σημαντικό πρόβλημα με το απόθεμα τους, το οποίο κανονικά θα πρέπει να παραλάβουν εντός των ημερών. Αναπόφευκτα θα επηρεαστούν και οι καταναλωτές, οι οποίοι είτε έχουν προπαραγγείλει κάποια προϊόντα, είτε ανέμεναν την έλευση τους στην αγορά για να σπεύσουν να τα προμηθευτούν την περίοδο των γιορτών και του Black Friday.

Υπενθυμίζεται ότι η παραμονή των Χριστουγέννων θεωρείται η πιο εμπορική μέρα του χρόνου, όπως και ολόκληρος ο μήνας Δεκέμβριος η πλέον εμπορική περίοδος, ενώ ακολουθεί ο Αύγουστος, εξαιτίας της καθόδου τουριστών.

Όσον αφορά στο Black Friday, στην Κύπρο δεν είχε τον αντίκτυπο που ενδεχομένως να ανέμεναν οι έμποροι, καθώς οι εκπτώσεις δεν υπερβαίνουν το 25-30%, ωστόσο, δημιουργείται μια κινητικότητα στην αγορά, για ηλεκτρονικά κυρίως προϊόντα.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο ΠΑΣΥΛΕ, καλεί όλες τις αρμόδιες πλευρές να μεσολαβήσουν, ώστε να μην προκύψει πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «ως Σύνδεσμος, καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας και να πρυτανεύσει η λογική, ώστε να επιτευχθεί άμεσα μια αμοιβαία αποδεκτή λύση και να επανέλθει χωρίς καθυστέρηση η ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας».

Ο ΠΑΣΥΛΕ προειδοποιεί ακόμη στην ανακοίνωση του ότι «η απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών στον τομέα του λιανικού εμπορίου είναι κρίσιμη, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο, όπου η αγορά εισέρχεται στη σημαντικότερη εμπορική φάση του έτους, ενόψει του Black Friday και της Χριστουγεννιάτικης περιόδου».

Επ’ αόριστον αποχή

Υπενθυμίζεται ότι οι μεταφορείς της Παγκύπριας Συντεχνίας Μεταφορέων, έχουν κατέλθει σε επ’ αόριστον αποχή από τα καθήκοντά τους από το πρωί της Δευτέρας. Η απόφαση λήφθηκε μετά που αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων των προηγούμενων ημερών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχε εκδοθεί, τα προβλήματα που αφορούν το Υπουργείο Μεταφορών παραμένουν άλυτα, με κυριότερα τα ζητήματα που σχετίζονται με τα ύψη των εμπορευματοκιβωτίων και την εγγραφή των καρότσων τύπου «φυσερό» (Extendable Skeletal Semitrailers).

Τα προβλήματα

Ο Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας της ΠΟΒΕΚ, Κυριάκος Μουστάκας απαρίθμησε τα βασικά σημεία τριβής:

(1) Ταχογράφοι: Σύμφωνα με τους μεταφορείς, εάν εφαρμοστούν όσα εισηγήθηκε το Υπουργείο Εργασίας, το ζήτημα θα μπορούσε να επιλυθεί.

(2) Ύψη εμπορευματοκιβωτίων & μη εγγραφή καρότσων τύπου φυσερό: Πρόκειται για τα δύο βασικά προβλήματα που επαναλαμβάνονται στις συζητήσεις με το Υπουργείο Μεταφορών.

(3) Χρεώσεις ημερών παραμονής των εμπορευματοκιβωτίων: Ένα από τα κεντρικά σημεία διαφωνίας με την Eurogate αφορά τη μέρα άφιξης του πλοίου. Η εταιρεία μετρά την ημέρα άφιξης ως πλήρη ημέρα χρέωσης, ακόμη και αν το πλοίο δέσει το μεσημέρι ή αργότερα. «Εμείς ζητούμε η ημέρα άφιξης να μην υπολογίζεται, γιατί μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να ξεκινήσει η εκφόρτωση, η μέρα έχει χαθεί».

(4) Μη απελευθέρωση εμπορευματοκιβωτίων χωρίς υπαιτιότητα του μεταφορέα. Συχνά οι μεταφορείς μπλοκάρονται στην έξοδο του λιμανιού, παρότι έχουν όλα τα νόμιμα έγγραφα από εκτελωνιστή και τελωνείο, επειδή εκκρεμούν οφειλές που αφορούν τον πλοιοκτήτη ή τον πράκτορα. «Ο μεταφορέας αναγκάζεται να πληρώνει χρεώσεις που δεν τον αφορούν, χάνοντας χρόνο και μέρα εργασίας. Αυτό είναι απαράδεκτο».

Το σκέφτονται και οι Μεταφορείς Α’

Υπενθυμίζεται ότι χθες η Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’ ενημέρωσε τα μέλη της για έκτακτη Γενική Συνέλευση με αφορμή τα όσα εξελίσσονται τις τελευταίες ημέρες. Συγκεκριμένα, η έκτακτη Γενική Συνέλευση αναμενόταν να πραγματοποιηθεί ψες στις 7 μμ στη Χοιροκοιτία, ενώ όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση το θέμα που θα απασχολούσε τη Συνέλευση είναι η λήψη αποφάσεων για αποχή από την εργασία προς συμπαράσταση των Μεταφορέων Τρέιλερ.

Ο Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας της ΠΟΒΕΚ, Κυριάκος Μουστάκας, ανέφερε ότι οι μεταφορείς έθεσαν επί τάπητος ζητήματα που δεν έχουν κανένα κόστος για την εταιρεία, αλλά θα βοηθούσαν σημαντικά τη λειτουργία των μεταφορείων και θα μείωναν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες. Δυστυχώς, δεν υπήρξε καμία ευαισθησία, δήλωσε χαρακτηριστικά.