Όχι απλά απορρίφθηκε το κυβερνητικό πλαίσιο για την ανανέωση της συμφωνίας για την ΑΤΑ από την εργοδοτική πλευρά, αλλά αυτή τη φορά ΚΕΒΕ και ΟΕΒ πάνε το όλο ζήτημα ένα βήμα παραπέρα. Σε μια ανακοίνωση, η οποία κρύβει πολλά πίσω από τις γραμμές, το ΚΕΒΕ, μετά τη συνεδρία της Εκτελεστικής του Επιτροπής, αλλά και με τη σύμφωνη γνώμη της ΟΕΒ, ζητά όπως ο διάλογος για την ΑΤΑ επαναρχίσει από το μηδέν.

Οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι οι εργοδότες θεωρούν ότι το τελικό πλαίσιο όπως έχει διαμορφωθεί και μετά την παρέμβαση της τελευταίας στιγμής από την κυβέρνηση – όπως υποστηρίζουν – δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτό. Ως εκ τούτου, ζητούν να επαναρχίσει ο διάλογος για το θέμα της ΑΤΑ, αυτή τη φορά στη βάση των υποδείξεων του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Παρασκευής το ΚΕΒΕ, το οποίο επισημαίνει ότι είναι σε πλήρη συνεννόηση με την ΟΕΒ, αναφέρει ότι μετά τη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής επιβεβαιώνεται η ομόφωνη απόφαση για την απόρριψη του Πλαισίου Συμφωνίας, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην κοινή σύσκεψη με την ΟΕΒ στις 5 Νοεμβρίου.

Το ΚΕΒΕ τονίζει δύο βασικά σημεία: (1) Η όποια συμφωνία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επανειλημμένες συστάσεις του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. (2) Να εκσυγχρονίζει το θεσμό της ΑΤΑ, να είναι κλιμακωτό προς όφελος των χαμηλά αμειβομένων για τους οποίους εφαρμόζεται το σύστημα της ΑΤΑ και να μην δημιουργεί πληθωριστικές τάσεις στην οικονομία.

Όπως γίνεται αντιληπτό, το ΚΕΒΕ επαναφέρει το θέμα της κλιμακωτής απόδοσης της ΑΤΑ, ενώ επικαλούμενο τις συστάσεις του ΔΝΤ αφήνει να νοηθεί ότι δεν έχει εγκαταλειφθεί η θέση για πλήρη κατάργηση του θεσμού.

Υπενθυμίζεται ότι στις συστάσεις του ΔΝΤ τον περασμένο Απρίλιο, περιλαμβάνονται ορισμένα σημεία για την ΑΤΑ, τα οποία μάλιστα είχαν προκαλέσει αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, οι τεχνοκράτες του ΔΝΤ, είχαν επισημάνει μεταξύ άλλων ότι, για τον δημόσιο τομέα, περαιτέρω αυξήσεις του σχετικά υψηλού μισθολογίου θα μείωνε τον δημοσιονομικό χώρο. Για τον ιδιωτικό τομέα, αναφέρεται από το ΔΝΤ ότι η ΑΤΑ δεν λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις της παραγωγικότητας και μειώνει την ικανότητα προσαρμογής σε δυσμενείς κραδασμούς, επιβαρύνοντας την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι τεχνοκράτες του ΔΝΤ σημείωσαν επίσης ότι η υψηλότερη ΑΤΑ ωφελεί κυρίως τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα και περίπου το ένα τρίτο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΒΕ, η οποία διεξάχθηκε σε έντονο κλίμα, καθώς προέκυψαν ορισμένες επικρίσεις για τον τρόπο χειρισμού των διαπραγματεύσεων για την ΑΤΑ, καλεί τέλος την Κυβέρνηση και το Συνδικαλιστικό Κίνημα να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με εποικοδομητικό πνεύμα για εξεύρεση συμφωνίας προς όφελος της οικονομίας της χώρας, των χαμηλά αμειβομένων και με δικλίδες που να διασφαλίζουν την ευημερία και την ανάπτυξη του τόπου.

Όπως πληροφορούμαστε, μετά τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, από πλευράς ΚΕΒΕ δεν αναμένεται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, αλλά θα αναμένεται η αντίδραση κυρίως από την πλευρά της κυβέρνησης. Ωστόσο, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε την αντίδραση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ειδικά για τα σημεία που αναφέρονται σε επανέναρξη του διαλόγου από την αρχή, την κλιμακωτή απόδοση της ΑΤΑ και τις συστάσεις του ΔΝΤ.