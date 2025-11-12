Στην πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις Ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας προχωρεί το αρμόδιο Υφυπουργείο.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση μέχρι 12 εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κλ. Α8, Α10 και Α11), στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για σκοπούς αντικατάστασης Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια ασθενείας και άδεια μητρότητας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 21η Νοεμβρίου 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Προκήρυξη και τη διαδικασία υποβολής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

ΚΥΠΕ